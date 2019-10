Prosíme, obdivujte nás len z diaľky

Sysľovské polia sú nenápadnou divočinou len pár kilometrov za Bratislavou. Vyskytuje sa tu vzácny drop fúzatý aj sokol červenonohý.

22. okt 2019 o 11:30 Jana Liptáková

BRATISLAVA. Občianske združenie Ochrana dravcov na Slovensku sa venuje výskumu a ochrane dravých vtákov na celom území Slovenska. Chránené vtáčie územie Sysľovské polia len pár kilometrov od Bratislavy je však preň srdcovou záležitosťou. Je to jediné miesto, kde sa na Slovensku ešte vyskytuje drop fúzatý, najväčší lietajúci vták v Európe, a hniezdi fešák sokol červenonohý.

„Pokladám ho za perlu medzi chránenými územiami na Slovensku. Aj keď na konci leta vyzerá ako mŕtva krajina, žije tu množstvo chránených živočíchov. Okrem sokolov a dropov napríklad aj veľmi vzácna myšiarka močiarna,“ hovorí predseda združenia Jozef Chavko. Pri rozprávaní o dropoch a sokoloch sa celý rozžiari nefalšovaným nadšením. Vďaka aktivitám združenia tu sokoly začali znova hniezdiť. Najmä zásluhou vhodného hospodárenia v susedných krajinách sa zvýšil tiež výskyt dropov.

O dropy sa delíme s Rakúskom a Maďarskom

Chránené vtáčie územie Sysľovské polia pri hraniciach s Rakúskom a Maďarskom

Drop fúzatý Majestátny stepný vták drop fúzatý alebo veľký (Otis tarda) je najväčším lietajúcim vtákom v Európe. Samec môže vážiť až 20 kilogramov. Pre porovnanie, orliak morský s obdobným rozpätím krídel váži približne 8 kilogramov.

Fúzy kohútom dropa slúžia podobne ako levom hriva – na ozdobu a dokazovanie svojej mužnosti.

V súčasnosti patrí ku globálne ohrozeným druhom. Na Slovensku je hodnotený ako kriticky ohrozený druh.

Ešte koncom 19. storočia bola jeho populácia na Slovensku odhadovaná na 2400 jedincov, ale do roku 2000 prakticky vymizol z celej oblasti Žitného ostrova a ostatných oblastí severne od Dunaja.

V súčasnosti je jeho výskyt sústredený iba na západné Slovensko, pričom najviac jedincov sa vyskytuje práve na Sysľovských poliach.

Najcitlivejším obdobím pre dropy je čas hniezdenia od polovice marca do konca júla. Živí sa rastlinnou potravou a hmyzom, občas požiera i drobné stavovce.

je jedným z dvoch chránených území dropa fúzatého na Slovensku. Druhé je v Lehniciach, no tam sa tento veľký, ale farebne nenápadny vták vyskytuje iba sporadický. Sysľovské polia tvoria spolu s chránenými územiami na rakúskej a maďarskej strane ucelenú plochu, na ktorej žije západopanónska populácia dropa o počte viac ako 500 jedincov.

Darí sa jej hlavne vďaka vhodnému manažmentu územia na rakúskej a maďarskej strane. Na slovenskej časti sa stále pestujú obrovské lány kukurice a repky, ktoré sú pre dropy nevhodné. Z vysokého porastu nevedia vzlietnuť a nenájdu tam ani vhodnú potravu. V Rakúsku a Maďarsku sú polia menšie a pestované plodiny rozmanitejšie a miestni farmári nechávajú časť polí ležať úhorom. To ešte viac zvyšuje pestrosť rastlín, hmyzu aj ostatných živočíchov vyskytujúcich sa v území.

Naviac, chránené územia sú v susedných krajinách podstatne väčšie. V Rakúsku má rozlohu okolo 8 500 hektárov a v Maďarsku zhruba 9 000 hektárov, na Slovensku iba 1 773 hektárov a je z jednej strany ohraničené diaľnicou. Z tohto dôvodu je na slovenskej časti, na rozdiel od Rakúska či Maďarska, do chráneného územia zakázané vstupovať.

„Drop je veľmi plachý vták. Uletí už keď sa k nemu priblížite na 500 metrov. Časté vyrušovanie dropy stresuje a ovplyvňuje aj ich výber miesta na hniezdenie. Pri opakovanom vyrušení hrozí, že dropie sliepky opustia hniezdo s vajíčkami,“ vysvetľuje dôvody zákazu.

Voľný vstup do chráneného územia by mohol spôsobiť, že sa dropy pre časté vyrušovanie z nášho územia odsťahujú. A ochranári naopak dúfajú, že zo Sysľových polí, ktoré dropy obľubujú hlavne počas zimy, sa rozšíria aj do ďalších oblastí Slovenska. Tento rok ich už pozorovali aj pri Pezinku, v podhorí Malých Karpát alebo pri Galante.

Chystajú drevenú pozorovateľňu

Na slovenskej strane možno dropy pozorovať zo štyroch oficiálnych stanovíšť bezpečných pre vtáky. Upozorňujú na ne informačné tabule, ktoré združenie osadilo v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom v roku 2016. Tri sa nachádzajú popri diaľnici D2 smerom do Rajky a jedno na trojmedzí.

„K trohraničiu vedie z Čunova oficiálny cyklochodník ako aj červená turistická značka. Odtiaľ môžu cyklisti aj turisti pokračovať po oficiálnych trasách do rakúskej dediny Deutsch Jahrndorf alebo maďarskej Rajky mimo chráneného územia,“ vysvetľuje Chavko.

Na rakúskej a maďarskej strane sú aj drevené pozorovateľne aj s ďalekohľadmi. Jedna z nich je napríklad na cyklochodníku pri dedinke Pama.

„Počas toku sa dropí kohút celý našuchorí až vyzerá ako taká veľká biela snehová guľa a so sokom sa dokáže pobiť tak, až majú krvavé zobáky. Alebo keď sa v zime na poliach „pasie“ 300-členný kŕdeľ – to sú nádherné pozorovania,“ hovorí Chavko.

Dropí kohúti s krvavými zobákmi. (zdroj: Jozef Chavko)

Podobnú pozorovateľňu chcú pre turistov vybudovať aj na slovenskej strane, pri trojmedzí, kde sa stretávajú hranice Slovenska, Maďarska a Rakúska, na pozemku vo vlastníctve mesta. „Rokujeme s bratislavským magistrátom o jeho prenájme. Od Rakúšanov už máme sľúbené prostriedky na výstavbu pozorovateľne,“ hovorí Chavko. Dúfa, že projekt sa im podarí zrealizovať do dvoch rokov.

Fešákovi sa na Sysľovských poliach páči

Sokol červenonohý Sokol červenonohý alebo kobcovitý (Falco vespertinus) patrí k najvzácnejším sokolom na našom území.

Sysľovské polia sú jedným z mála území na Slovensku, kde ešte hniezdi.

V roku 2013 hniezdil na Slovensku iba jediný pár a práve tu. Čas hniezdenia (máj – august) je najcitlivejším aj pre tento druh. Živí sa hmyzom a drobnými cicavcami.

Tento rok ochranári žali úspechy svojej niekoľkoročnej práce. Zahniezdilo tu 24 párov sokola červenonohého, ktorý v ochranárskom združení dostal familiárne meno „Fešák“ vďaka svojmu sfarbeniu – dymovo šedý samček má pomarančové „nohavičky“. Spolu odchovali až 71 mláďat. Je to historicky najviac od roku 2004, odkedy populáciu sokola v tejto lokalite sledujú. Aj keď sú Sysľovské polia historickým miestom jeho výskytu na Slovensku, pre intenzívne hospodárenie v území jeho populácia postupne klesala a v roku 2012 tu už nehniezdil ani jeden pár.

Pár sokolov červenonohých (zdroj: Jozef Chavko)

„Sokol červenonohý potrebuje na hniezdenie stromoradie z ktorého vidí blížiaceho sa predátora, nie hustý les. Preto rád hniezdi vo vetrolamoch popri poliach,“ vysvetľuje Chavko ale, ako dodáva, polia s monokultúrou mu neposkytujú toľko potravy ako malé políčka s rôznorodými plodinami.

Keďže sokol nestavia hniezda, ale využíva opustené hniezda po krkavcovitých vtákoch, dohodli sa s miestnymi poľovníkmi aby nestrieľali straky, vrany a krkavce. Postupne tu tiež rozmiestnili viac ako stovku búdok. Vyplatilo sa, pretože až 20 z hniezdiacich párov si vybralo práve búdky. Medzi menej tradičné no neinvazívne opatrenie patrí umiestňovanie trusu vlka či rysa pod aktívne hniezda sokolov.

Mláďatá sokola červenonohého sa farebne líšia od svojich rodičov. (zdroj: Jozef Chavo)

To odplaší kuny a iných predátorov, ktorí inak sokolíkom vyberajú hniezda.

Sokol červenonohý je najvzácnejším sokolom vyskytujúcim sa na Slovensku. Počas dlhých rokov pozorovania si v združení Ochrana dravcov na Slovensku k nemu vybudovali zvlášť blízky vzťah.

„Keď vidíte do kuchyne tohto malého dravčeka, odkryjú sa vám úžasné veci. Veľmi milo sa správajú jeden k druhému, spoločne si chránia hniezda pred votrelcami, inak sú dôverčiví,“ vraví Chavko a vysvetľuje, že sokoly, na rozdiel od jastrabov či orlov, sú genetický spriaznené s papagájmi. Dokazuje to tvar ich hlavy a zobáčika, sfarbenie ako aj hlasový prejav.

Sokol červenonohý sa v minulosti volal aj dymový. (zdroj: Jozef Chavko)

Len formálna ochrana

Ochranári majú ťažké srdce na poľnohospodárov, ktorí miestne polia obrábajú príliš intenzívne. Napríklad, hneď po žatve strniská diskujú a rozorú, čím sa z nich stanú mŕtve plochy bez života, na ktorých vtáci si už nenájdu potravu.

Podľa ochranárov je súčasná ochrana Sysľovských viacmenej polí len formálna. Ani len pozemok, ktorý v chránenej oblasti vlastní Štátna ochrana prírody SR roky nevedia vymôcť od poľnohospodárskeho družstva pre účely optimalizovania biotopov pre cieľové druhy.

„Aj keď sa prijme program starostlivosti, ostáva len na papieri," konštatuje Chavko. Spoluprácu s miestnymi poľovníkmi si však pochvaľuje. „Nielenže sme sa s nimi dohodli na tom, že nebudú strieľať krkavcovité vtáky, ktorých hniezda sokoly využívajú, ale aj nám pomáhajú zalievať stromčeky, ktoré sme na Sysľovských poliach vysadili,“ oceňuje Chavko.

Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Sysľovské polia sa nachádza na juhozápade Slovenska pri hraniciach s Rakúskom a Maďarskom a je domovom pre vzácne druhy vtákov. Zároveň je toto chránené územie dôležitým zimoviskom nie len pre dropa fúzatého, ale aj viaceré migrujúce druhy vtákov. Toto zimovisko ako nočné odpočinkové stanovište má pre vtáky dôležitú strategickú polohu, pretože je umiestnené v centre zimných potravných teritórií v osi významného migračného koridoru Dunaja. Na lokalite bolo zaznamenané hniezdenie aj ďalších vzácnych stepných druhov, najmä sokola rároha, kane popolavej ako aj myšiarky močiarnej. Jeho rozloha je 1 773 hektárov.