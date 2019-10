Petržalka dá takmer dva milióny na Sad Janka Kráľa a Chorvátske rameno

Peniaze dostala ako kompenzáciu od mesta.

3. okt 2019 o 18:52 TASR

BRATISLAVA. Revitalizácia Sadu Janka Kráľa za 1,5 milióna eur, ale aj bezbariérové prístupy a osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena - to sú aktivity, ktoré na území bratislavskej Petržalky zafinancuje hlavné mesto.

Ide o finančnú kompenzáciu vo výške 1,93 milióna eur za rozdiely, ktoré vznikajú pri prerozdeľovaní podielových daní. Petržalka je jednou z piatich mestských častí, ktorých sa kompenzácia v sumárnej výške 4,78 milióna eur týka.

"Pre spresnenie, mesto nám ich síce dalo, ale dalo nám ich spôsobom, že ich použije v našej mestskej časti. My ich vidíme akoby za výkladom. Povedia nám, že sú to vaše peniaze a vy nám poviete, kde ich použijeme," uviedol pre TASR starosta Petržalky Ján Hrčka.

Bezbariérové prístupy a osvetlenie

Po vzájomnej dohode tak má ísť 1,5 milióna eur na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa, najstaršieho verejného parku v strednej Európe a zvyšných zhruba 400-tisíc eur na bezbariérové prístupy a osvetlenie okolo Chorvátskeho ramena.

Na otázku, prečo bol medzi priority vybratý aj Sad Janka Kráľa, ktorý po dlhoročnom spore má prejsť späť do správy hlavného mesta, a či teda peniaze pre mestskú časť nie sú takto zbytočne investované, starosta odpovedal, že to síce pravda istým spôsobom je, ale ľudia podľa neho nepozerajú na to, komu park patrí.

"Keď sa v ňom prechádzajú, neriešia, či je mestský alebo 'mestskočastný', pozerajú na iné veci. My na to 1,5 milióna eur nemáme a ak mesto ako kompenzáciu zveľadí priestor v mestskej časti, aj keď neslúži len Petržalčanom, budeme radi," skonštatoval Hrčka.

V budúcnosti prídu peniaze priamo na účet

Poznamenal, že takýto spôsob kompenzácie sa týka len tohto roka, v budúcnosti by mali peniaze z mesta prísť priamo na účet mestskej časti. Podmienkou však je zmena štatútu, ktorá zabezpečí reálne prerozdelenie peňazí navyše.

"Nám neprídu peniaze na financovanie materských škôl a napriek tomu, že som vďačný za Sad Janka Kráľa, tak materské školy to nedofinancuje a nemám z čoho financovať ľudí, nemám za čo rekonštruovať škôlky. A ich prevádzkou vzniká mestskej časti deficit, ktorý musí hradiť na úkor iných činností," zhodnotil Hrčka.

Pripustil, že schvaľovanie zmeny štatútu nebude ľahké, verí však, že to začiatkom budúceho roka prejde.

Kompenzáciu dostanú aj iní

Ako kompenzáciu finančné prostriedky v celkovej výške 4,78 milióna eur z mestského rozpočtu dostanú mestské časti Petržalka, Vrakuňa, Dúbravka, Karlova Ves a Podunajské Biskupice.

Opatrenie o poskytnutí prostriedkov vychádza z podpísaného memoranda o spolupráci na zvýšení spravodlivosti mechanizmu financovania mestských častí a schválenej zmeny rozpočtu z júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva.

V zmysle memoranda má byť výška prostriedkov investovaných v Petržalke vo výške 1 930 000, v Dúbravke 1 040 000, v Karlovej Vsi 760 000, vo Vrakuni 750 000 a v Podunajských Biskupiciach 300 000 eur.

Poskytnuté prostriedky sú účelovo viazané, určené sú najmä na zvýšenie parkovacích kapacít, opravu ciest, ale aj rekonštrukcie verejných priestorov.