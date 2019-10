Policajti zasahovali v Rusovciach, akcia má súvisieť s drogami

Doposiaľ zadržali jednu osobu.

1. okt 2019 o 19:25 TASR

BRATISLAVA. Kriminalisti zasahovali v utorok večer v bratislavských Rusovciach. Akcia má súvisieť s objasňovaním drogovej trestnej činnosti. Doposiaľ zadržali jednu osobu. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

"Bližšie informácie k prípadu poskytneme, keď to procesná situácia vo vyšetrovaní umožní," uviedli policajti. Pripomínajú, že v súčasnosti to nie je možné, pretože by tým mohli zmariť alebo sťažiť vyšetrovanie.