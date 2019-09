V Novom Meste, Rači a vo Vajnoroch plánujú nový projekt bikesharingu

Fungovať má na inom princípe ako Slovnaft Bajk.

27. sep 2019 o 13:28 TASR

BRATISLAVA. V bratislavských mestských častiach Nové Mesto, Rača a Vajnory plánujú spustiť budúci rok nový projekt zdieľania bicyklov - bikesharing. Fungovať má na inom princípe ako v niektorých častiach hlavného mesta už spustený Slovnaft Bajk.

Na sociálnej sieti o tom informovala vicestarostka Rače Lenka Antalová Plavuchová a pre TASR to potvrdil aj hovorca Nového Mesta Marek Tettinger.

"Ide o projekt zdieľania bicyklov, ktorý prevádzkuje firma Antik vo viacerých mestách na východe Slovenska, pričom má záujem rozširovať svoje služby. My to vnímame ako príležitosť podporiť bicyklovanie v meste aj v súvislosti so spustením parkovacej politiky," uviedol Tettinger.

Zatiaľ sa podľa jeho slov uskutočnilo stretnutie zástupcov z Nového Mesta, Rače a Vajnôr, aby prediskutovali ponuku a poslancom na zastupiteľstvách mohli predložiť spoločný materiál.

"Zdieľanie bicyklov funguje na trochu inom princípe, ako má Slovnaft. Najbližší bicykel si nájdete cez mobilnú aplikáciu, a keď prídete do cieľa, jednoducho ho necháte na ľubovoľnom mieste," vysvetlil hovorca.

Bicykle totiž nemajú fixne umiestnené dokovacie stanice, ale využívajú len takzvané odporúčané stanovištia.

Antalová Plavuchová upozornila, že bikesharing Slovnaft Bajk sa nepodarilo dostať do Rače ani rok a pol od jeho spustenia. Koncept zdieľaných bicyklov, ktorý plánujú zaviesť v mestskej časti, podľa jej slov už odskúšali štyri slovenské mestá.

"Rovnako funguje požičiavanie bicyklov vo Viedni, Prahe či Berlíne. Spustenie plánujeme na jar 2020," uviedla.