Pre Petržalku je zvierací cintorín zatiaľ uzatvorenou témou

O plánoch hovorilo ešte vlani vtedajšie vedenie mestskej časti.

25. sep 2019 o 22:22 TASR

BRATISLAVA. Bratislavská Petržalka neplánuje v najbližšej dobe vybudovať na svojom území oficiálny zvierací cintorín. O takýto plánoch hovorilo ešte vlani vtedajšie vedenie mestskej časti.

Súčasné vedenie to síce do ďalekej budúcnosti nevylučuje, avšak nateraz je to pre miestnu samosprávu uzatvorená kapitola.

"Vytvoriť zvierací cintorín bola iniciatíva bývalého vedenia. Nateraz ostáva táto téma uzavretá, pretože nemáme k dispozícii vhodný pozemok, ktorý by spĺňal pomerne náročné zákonné požiadavky," uviedla pre TASR Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.

Súvisiaci článok Zvierací cintorín v Bratislave stojí dva roky. Zatvorený Čítajte

Mestská časť podľa nej zároveň neplánuje zriaďovať ani krematórium. V prípade záujmu obyvateľov im samospráva odporúča využiť možnosť pochovať uhynutého domáceho miláčika na vlastnom pozemku, avšak v zmysle platnej legislatívy. "Alebo odovzdať telo u veterinára, prípadne využiť možnosť telo spopolniť v blízkom krematóriu pre spoločenské zvieratá," doplnila Halašková.

S iniciatívou prišla mestská časť za vedenia bývalého starostu Vladimíra Bajana. Starosta vtedy argumentoval tým, že mestská časť si takýto priestor zaslúži a zámer vychádzal aj z tlaku verejnosti.

Pochovávanie na voľných priestranstvách nepovažoval za najlepšie riešenie ani z hygienického hľadiska. Preto spolu s odborníkmi hľadal vhodný priestor, kde by cintorín neohrozoval životné prostredie.

Na tento účel bolo vytypovaných niekoľko pozemkov, bližšie špecifikovať ich starosta nechcel. Pracovať sa malo aj na modeli jeho vybudovania, fungovania a prevádzkovania, ale aj spôsobe financovania a participácii mestskej časti.