V bratislavskom Starom Meste menia podmienky parkovania

Schválené zmeny sa týkajú predĺženia času v zónach aj ceny parkovacej karty.

24. sep 2019 o 13:06 SITA

BRATISLAVA. V bratislavskej metskej časti Staré Mesto menia podmienky parkovania a rezidenti v tejto mestskej časti nájdu parkovacie miesta ľahšie.

Poslanci miestneho zastupiteľstva schválili dodatok k zmluve so spoločnosťou BPS Park, ktorá prevádzkuje parkovanie v Starom Meste.

Ceny parkovacích kariet

Dodatok obsahuje napríklad zmeny cien rezidenčných parkovacích kariet alebo dĺžke prevádzkovania spoplatneného krátkodobého parkovania, ktoré vyrokovala mestská časť s BPS Park.



Prvá zmena sa týka ceny rezidenčnej parkovacej karty obyvateľa Starého Mesta. Pôvodná cena 60 eur za kartu má byť po novom 39 eur.

Staré Mesto sa zmenou ceny snaží priblížiť cenám za karty, ktoré majú platiť po zavedení schválenej celomestskej parkovacej politike v roku 2021.

Hodinové parkovanie

Zmeny nastanú aj v dĺžke prevádzkovania spoplatneného krátkodobého (hodinového) parkovania. Doteraz spoplatňovali parkovanie počas pracovných dní v čase od 8.00 h do 16.00 h, na odporúčanie miestneho zastupiteľstva BPS predĺži tento čas až do 18.00 h.

Podľa starostky Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej má táto zmena motivovať pracovníkov a návštevníkov mestskej časti k skoršiemu opusteniu zóny.



Poslednou z prijatých zmien je vyhradenie desiatich percent parkovacích miest, ktoré majú byť medzi 17.00 h a 24.00 h k dispozícii len pre držiteľov rezidenčných parkovacích kariet, teda obyvateľov zóny BPS. Malo by isť o približne 200 parkovacích miest.

„Spolu s predĺžením spoplatneného parkovania nerezidentov mestskej časti zvýši tento nárast vyhradených parkovacích miest komfort pri večernom a nočnom parkovaní obyvateľov,“ uviedla mestská časť.

Niektorí poslanci nesúhlasia

Veľká väčšina poslancov zahlasovala za prijatie zmien v parkovaní, ale počas debaty niektorí kritizovali výsledok rokovaní.

„BPS je spoločnosť, ktorá viac ako desať rokov traumatizuje Staré Mesto. Nemyslím si, že sú vyjednané tie najlepšie možné podmienky. Počkajme si na ďalšie rokovania a uvidíme ich výsledok,“ povedal miestny poslanec Juraj Mikulášek. Podľa neho si BPS vďaka vyrokovaným podmienkam zvýši svoje zisky.



„Tento súbor opatrení mestskej časti vrátane rozšírenia doby regulácie do 18.00 h je dôležitým prvkom zlepšenia pomerov parkovania pre rezidentov a návštevníkov centra mesta. Ďalším zlepšením bude umožnenie zaplatenia parkovania aj prostredníctvom bezkontaktných platobných kariet, a to už na jeseň tohto roka,“ uviedol riaditeľ BPS Park Peter Poloma.



Spoločnosť BPS Park na základe zmluvy z roku 2005 so Starým Mestom, ktorá je platná až do roku 2026 spravuje 2489 parkovacích miest a 600 parkovacích miest spravuje na základe zmluvy s magistrátom.

Zabezpečuje potrebné projekty organizácie parkovania, realizáciu zvislého a vodorovného dopravného značenia parkovacích miest, bežné čistenie parkovacích miest a výber parkovného prostredníctvom parkovacích automatov a sms platieb.

V spolupráci s mestskou a dopravnou políciou vykonáva nevyhnutnú kontrolu dodržiavania parkovacej politiky v centrálnej zóne hlavného mesta.