Počas soboty treba v Bratislave počítať s dopravnými obmedzeniami

V hlavnom meste sa konajú viaceré podujatia.

21. sep 2019 o 7:24 TASR

BRATISLAVA. Počas soboty musia návštevníci a obyvatelia Bratislavy počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Ako priblížil, v súvislosti s podujatím Cyklotúra priateľstva bude v čase od 9.30 h približne do 10.30 h obmedzená cestná premávka v okolí Pribinovej, Olejkárskej, Čulenovej, Landererovej, Košickej ulice, Mosta Apollo, Dolnozemskej ulice a následne až po starý hraničný prechod s Rakúskom.

V rámci Európskeho týždňa mobility bude pre podujatie Cyklojazdou cez mosty v čase od 18.30 h približne do 20.00 h obmedzená cestná premávka po trase Tyršovo nábrežie, Námestie SNP, Lazaretská ulica, Landererova ulica, Most Apollo, Dolnozemská cesta, Bosákova ulica, Jantárová cesta, Krasovského ulica, Aupark, Panónska cesta, Most SNP, Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu, Rázusovo nábrežie, Vajanského nábrežie, Štúrova ulica, Starý most a Tyršovo nábrežie.