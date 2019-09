V sobotu v Bratislave obmedzia dopravu pre cyklistické akcie

Uskutočnia sa podujatia Cyklotúra priateľstva a Cyklojazdou cez mosty.

20. sep 2019 o 15:57 SITA

BRATISLAVA. V sobotu 21. septembra v hlavnom meste Bratislave obmedzia dopravu pre cyklistické podujatia „Cyklotúra priateľstva“ a „Cyklojazdou cez mosty“. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave.

V súvislosti s podujatím „Cyklotúra priateľstva“ má byť od 9.30 h do približne 10.30 h obmedzená cestná premávka v okolí ulíc Pribinova, Olejkárska, Čulenova, Landererova, Košická, Most Apollo, Dolnozemská a následne až po starý hraničný priechod s Rakúskom.



Z dôvodu podujatia „Cyklojazdou cez mosty“ v rámci Európskeho týždňa mobility obmedzia v čase 18.30 h do približne 20.00 h premávku na trase Tyršovo nábrežie, Námestie SNP, ulice Lazaretská, Landererová, Most Apollo, Dolnozemská, Bosákova, Jantárová, Krasovského, Aupark, Panónska, Most SNP, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, Rázusovo nábrežie, Vajanského nábrežie, Štúrova ulica, Starý most a Tyršovo nábrežie.