Národný pochod za život obmedzí dopravu v Bratislave

Obmedzenia sa dotknú vodičov, cestujúcich v MHD aj obyvateľov lokality.

19. sep 2019 o 10:57 SITA

BRATISLAVA. Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22. septembra v Bratislave, obmedzí dopravu predovšetkým v okolí Námestia slobody, kadiaľ povedie trasa pochodu.

„Dočasné dopravné obmedzenia sa dotknú vodičov, cestujúcej verejnosti v mestskej hromadnej doprave (MHD) aj obyvateľov dotknutej lokality,“ uviedol hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.

Uzatvorené ulice

Podujatie sa koná od 14:30 do 17:00, pričom trasa pochodu povedie z Námestia slobody, cez Námestie 1. mája, Hodžovo námestie, Štefánikovu, Leškovu, Čajkovského a Štefanovičovu, a späť na Námestie slobody.

V nedeľu 22. septembra bude od 10:00 do 24:00 uzavretá časť Námestia slobody od križovatky ulíc Žilinská po križovatku ulíc Spojná.

Rovnako uzatvoria časť od križovatky ulíc Mýtna po križovatku ulíc Jánska. V čase od 8:00 do 17:00 uzavrú Leškovu ulicu a Čajkovského ulicu. Z tohto dôvodu treba rátať aj s dočasnými obmedzeniami na priľahlých uliciach.



Od 12:00 do 18:00 uzatvoria aj Námestie 1. mája v smere do Petržalky, Štefánikovu ulicu v smere na Hlavnú stanicu Bratislava, Štefanovičovu a celé Námestie slobody aj s priľahlými ulicami.

Obyvatelia Leškovej ulice aj Čajkovského ulice môžu počas víkendu parkovať na náhradnom parkovisku pod Hlavnou stanicou, keďže v nedeľu od 8:00 do 17:00 zamedzia vjazd vozidiel do danej lokality.

Presmerovaná doprava

Dopravný podnik Bratislava (DPB) taktiež pripravuje opatrenia a zmeny v súvislosti s pochodom.

Od približne 12:00 do asi 17:00 má byť doprava vylúčená, presmerovaná alebo operatívne riadená.

V čase dopravných obmedzení dôjde k odklonom liniek a zdržaniu spojov a následne až do obnovenia štandardnej prevádzky dopravy (približne do dvoch hodín od ukončenia podujatia).

Obmedzenia sa týkajú električkovej linky č. 1 a autobusových liniek č. 80, 83 a 93 a trolejbusov 202, 203, 207, 208 a 212.



Linka 1 z Petržalky má premávať zo Šafárikovho námestia cez Špitálsku, Krížnu a Vazovovu ulicu na prestupný terminál Blumentál, odkiaľ sa vráti do Petržalky cez Obchodnú, Námestie SNP a Štúrovu.

Zastaví na všetkých zastávkach. Na linku 203 vypravia autobusy a premávku presmerujú cez Americké námestie, Záhradnícku, Karadžičovu a Račianske mýto, resp. opačne tou istou trasou.

Odklonené linky a zdržanie spojov

Linka 212 v smere jazdy na ŽST Železná studienka bude počas pochodu, resp. počas neprejazdnosti Štefánikovej ulice pre trolejbusy presmerovaná zo Záhradníckej ulice po Karadžičovej, Legionárskej a Šancovej a od zastávky Sokolská na Pražskej ulici sa napojí na svoju pôvodnú trasu.

V smere k Cintorínu Vrakuňa nemajú byť žiadne zmeny. Linku 202 presmerujú na Hlavnú stanicu Bratislava po rovnakej obchádzkovej trase ako linku 212. Na linky 207 a 208 vypravia autobusy, ich trasa nemá byť zmenená.



Linku 31 skrátia po Kollárovo námestie a neobslúži prestupný terminál Blumentál. Linka 39 pôjde z Mýtnej ul. v smere do Slávičieho údolia a presmerujú ju cez prestupný terminál Blumentál a Kollárovo námestie.

V opačnom smere bude premávať cez Kollárovo námestie a Radlinského ulicu, kde sa od zastávky Blumentál napojí na svoju pôvodnú trasu. Rovnako má byť v oboch smeroch do ukončenia obmedzenia približne o polnoci z nedele na pondelok presmerovaná linka N55.



Počas pochodu majú byť taktiež obmedzené (zdržané) linky č. 83, 93 a 212 na Štefánikovej ulici, ak to bude potrebné, môžu operatívne obmedziť aj linky 202, 203, 207 a 208, ktoré jazdia cez Hodžovo námestie.

Počas uzávery Štefánikovej ulice a zastávky Hodžovo námestie smer SAV presunú túto zastávku o približne 80 metrov, a to hneď za križovatku Suché mýto – Hodžovo námestie – Staromestská.

Posilnia kapacity

Na linku 80 nasadia v záujme posilnenia kapacity kĺbové autobusy a od 10:50 do 19:38 bude premávať mimoriadna kyvadlová linka X80, ktorá cestujúcich prepraví medzi zastávkami Údernícka, kúpalisko a Cintorín Petržalka.

Vodiči tejto linky počkajú na prestup cestujúcich z linky 80. Na linke má byť k dispozícii nízkopodlažné vozidlo.



Pre prepravu účastníkov podujatia z Hlavnej stanice Bratislava do Incheby, kde sa má od 10:00 konať svätá omša, odporúča dopravný podnik použiť linku 93 s výstupom na zastávke Aupark a peším presunom, prípadne linku 83 zo zastávky SAV na zastávku Aupark.

Pre tento účel posilnia kapacitu na linke č. 93 v smere Hlavná stanica Bratislava – smer Petržalka Vyšehradská. Príchody vlakov sa očakávajú o 7:47, 8:42, 9:15, 9:47 a 10:00.



„V súvislosti s uvedenými opatreniami chceme požiadať Bratislavčanov aj návštevníkov mesta, ktorých dočasné obmedzenia v centre mesta v spojitosti s Národným pochodom za život ovplyvnia, o zhovievavosť a pochopenie,“ uviedol bratislavský magistrát.

Pochod Za slušné Slovensko

Dopravný podnik upozorňuje aj na plánované udalosti v piatok 20. septembra, pri ktorých môže byť obmedzená premávka MHD.

Približne od 10:00 do 11:00 je ohlásený klimatický štrajk Univerzitou Komenského v Bratislave, trasa tohto pochodu povedie zo Šafárikovho námestia cez Obchodnú ulicu až na Kollárovo námestie.

Od 11:00 do 13:00 je avizovaný Klimaštrajk, počas ktorého sa protestujúci majú zhromaždiť na Námestí slobody, odtiaľ sa vydajú Banskobytrickou ulicou na Hodžovo námestie až na Palisády.

Približne od 18:00 do 20:00 je ohlásený pochod Za slušné Slovensko pred Úradom vlády SR.