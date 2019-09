Projekt Rínok Rača v Bratislave má stavebné povolenie

Projekt počíta s výstavbou šiestich obytných domov.

16. sep 2019 o 16:40 SITA

BRATISLAVA. Developerský projekt Rínok Rača, ktorý plánujú postaviť v bratislavskej mestskej časti Rača, má právoplatné stavebné povolenia. Projekt počíta s výstavbou šiestich obytných domov, troch polyfunkčných domov s bývaním a občianskou vybavenosťou. Pozostáva tiež z piatich samostatných objektov občianskej vybavenosti a troch podzemných parkovacích garáží s 835 miestami na parkovanie. Pribudnúť by tu malo 474 bytov pre 860 ľudí. Informoval o tom developer projektu spoločnosť Bencont group.

Developer plánuje začať s výstavbou už tento mesiac. Zaregistroval už viac ako 56 záujemcov na prezentovaných 95 bytov. Ako prvé majú postaviť budovy B1 (39 bytov, päť poschodí), C1 (56 bytov – sedem poschodí) a C2 (55 bytov – sedem poschodí). Oproti predpokladanému územnému plánu má mať projekt menej zástavby a výrazne vyšší pomer zelených plôch. Žiadna z budov neprevýši maximálne výšky budov v okolí a kľúčové miestne výhľady ostanú zachované.

Zastavanosť plochy bude 80 percent z toho, čo povoľuje platný územný plán. Projekt tiež garantuje vysoký podiel zelených plôch, ktoré majú tvoriť 34 percent územia. Platný územný plán tu totiž vyžaduje len 23 percent zelených plôch. Tieto plochy chcú zavlažovať ekologicky dažďovou vodou, ktorá plánujú zachytávať v retenčnej nádrži.

Spoločnosť Bencont chce okrem samotnej výstavby tiež investovať do moderných cyklotrás alebo vybudovania autobusovej zastávky metskej hromadnej dopravy. Vznik a údržbu susedských viníc chce investor podporovať minimálne desať rokov. Projekt prispeje už o pár mesiacov do rozpočtu mestskej časti sumou viac ako milión eur.

„Sme radi, že sme našli kompromis so samosprávou a môžeme začať stavať tri objekty v blízkosti ulíc Sadmelijská a Kubačova. Ukončiť výstavbu týchto domov by sme chceli do roku 2023, pred ich kolaudáciou už budú dobudované a skolaudované aj križovatky Sadmelijská – Kubačova, Barónka – Kubačova a Žitná – Hečkova, ktoré zlepšia priepustnosť dopravy v území,“ uviedol zástupca developera Bencont Martin Šimurda.