Pre zápas Spartaku Trnava so Slovanom uzavrú niektoré ulice v Bratislave

Ulice Tomášikova, Vajnorská, Bajkalská a Príkopová budú načas uzavreté.

13. sep 2019 o 10:31 SITA

BRATISLAVA. Policajti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pristúpia pre nedeľný futbalový zápas medzi ŠK Slovanom Bratislava a FC Spartakom Trnava k viacerým obmedzeniam bezpečnostného charakteru.

Dotkne sa to aj bratislavských motoristov, 15. septembra v časoch približne od 16:30 do 18:30 a od 19:45 do 21:00 budú uzavreté ulice Tomášikova, Vajnorská, Bajkalská a Príkopová.

Súvisiaci článok Po bitke chuligánov v centre Bratislavy zadržali viac ako sto ľudí. Polícia vedela, že prídu Čítajte

Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave v tlačovej správe.

"Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť ochranu verejného poriadku, ochranu života, zdravia a majetku občanov, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky pred, počas a po ukončení futbalového zápasu na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy," uviedla Veronika Slamková z oddelenia komunikácie a prevencie s tým, že dopravní policajti budú situáciu v cestnej premávke monitorovať a podľa jej vývoja budú pripravení aj reagovať.



Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave odporúča fanúšikom, ktorí prídu do Bratislavy autom, zaparkovať pred Klientským centrom na Tomášikovej ulici 46.

"Pre fanúšikov, ktorí prídu do hlavného mesta vlakom, bude zo železničnej zastávky Bratislava - Nové Mesto zabezpečený odvoz autobusmi na futbalový štadión," dodala na záver Slamková.

Polícia žiada občanov, aby rešpektovali ich pokyny a výzvy a boli ohľaduplní voči ostatným občanom. Upozorňujú, že pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia poslúchnuť musia, rovnako ako výzvu alebo príkaz policajta.