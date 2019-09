V predstavenstve Infra Services majú byť politickí nominanti Valla, tvrdí Dragun

Malí akcionári bratislavských vodární kritizujú vedenie hlavného mesta.

12. sep 2019 o 13:47 (aktualizované 12. sep 2019 o 15:19) SITA

BRATISLAVA. Malí akcionári Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) kritizujú vedenie hlavného mesta za nominácie na členov predstavenstva Infra Services, dcérskej spoločnosti bratislavských vodární.

Majú nimi byť politickí nominanti primátora Matúša Valla, uviedol na dnešnej tlačovej besede zástupca 26 malých akcionárov BVS Miroslav Dragun.

Ide o dvoch členov dočasného Predstavenstva BVS Henricha Haščáka a Vladimíra Kollára a o Jozefa Hudáka, údajne manžela kamarátky viceprimátorky Bratislavy Tatiany Kratochvílovej.

Haščák, Hudák a Kollár

"Hlavné mesto 7. augusta oznámilo listom Predstavenstvu BVS, že do orgánov Infra Services nominuje za predsedu predstavenstva Henricha Hačšáka, Jozefa Hudáka a Vladimíra Kollára," uviedol Dragun s tým, že podľa neho sú Hačšák a Kollár politickí nominanti primátora Valla, ktorých dosadil do Predstavenstva BVS a tvrdil, že ide len o dočasné riešenie.

Teraz ich však nominoval za členov predstavenstva dcérskej spoločnosti BVS, teda Infra Services, v ktorej hlavné mesto vlastní 51 percent akcií.



"Pán Hačšák je niekoľkonásobný neúspešný kandidát vo viacerých voľbách, či už vo voľbách do národnej rady v roku 2016 alebo v komunálnych voľbách, kde neúspešne kandidoval do petržalského zastupiteľstva.

Tento pán je dočasným členom Predstavenstva BVS a má nedôveru 26 malých akcionárov BVS, pretože je podozrivý z machinácií pri verejnom obstarávaní strážnej služby SBS," odôvodnil Dragun.



Druhým nominantom mesta je Jozef Hudák, ktorý je podľa Draguna osobou, ktorá je v bratislavskom komunálnom prostredí "absolútne neznáma".

Podľa zistení Draguna je to manžel seneckej poslankyne, ktorá je "blízkou spolupracovníčkou viceprimátorky Bratislavy Tatiany Kratochvíľovej," vysvetlil Dragun s tým, že mali spolupracovať pri riešení križovatky Triblavina.

"Pán Hudák nemá žiadnu odbornú kvalifikáciu na to, aby viedol takúto infraštruktúrnu spoločnosť. Jeho jediná kvalifikácia je, že je manželom kamarátky viceprimátorky Bratislavy," dodal Dragun.



Mesto do tretice nominovalo do predstavenstva Infra Services Vladimíra Kollára.

"Je to opäť politický nominant dosadený do dočasného manažmentu BVS. Je to nominant poslaneckého klubu pána viceprimátora Juraja Káčera, je to človek, ktorý dlhé roky sedel v predstavenstve s predsedom politického hnutia Sme rodina Borisom Kollárom a teraz zastupuje Slovak Business Agency," uviedol Dragun.

Súčasne dodal, že všetkých troch pánov považuje za čisto politických nominantov hlavného mesta bez výberového konania a bez kvalifikácie a ani jeden z nich nebol schvaľovaný zastupiteľstvom mesta Bratislava.

Malí akcionári chcú svojho zástupcu

Minoritní akcionári považujú za najsprávnejšiu cestu, aby aspoň jeden z troch členov predstavenstva Infra Services bol niektorý z malých akcionárov.

Dňa 8. augusta ako tretieho člena predstavenstva navrhli svojho zástupcu Miroslava Draguna.



Minoritní akcionári BVS žiadali o výmenu členov Predstavenstva Infra Services už v reakcii na prehnane vysoké odstupné, ktoré schválili bývalému riaditeľovi Infra Services Milanovi Hutkaiovi.

Ten dostal odstupné vo výške takmer 150-tisíc eur, čo je podľa slov petržalského miestneho poslanca Miroslava Draguna "absolútne neprijateľné“.

Vtedy sa minoritní akcionári BVS vyjadrili, že požadujú od vedenia BVS "účasť svojho nominanta v budúcom Predstavenstve Infra Services, keďže podľa ich názoru sa ukázalo, že pokiaľ sedia v predstavenstve len nominanti Bratislavy a menšinového akcionára, tak vždy sa nájdu nejaké kauzy a prešľapy,“ uviedol Dragun ešte v auguste.

Bratislavské vodárne vtedy v reakcii uviedli, že členov predstavenstva Infra Services vymenia hneď po ukončení konania Protimonopolného úradu (PMÚ), ktoré vtedy bránilo výkonu akcionárskych práv BVS.

Mesto Dragunovi nedôveruje

Vedenie hlavného mesta považuje zástupcu minoritných akcionárov BVS Miroslava Draguna za nedôveryhodnú osobu.

"Pán Dragun sa po oznámení nominantov mesta do predstavenstva Infra Services listom adresovaným BVS pokúsil do predstavenstva nominovať sám seba a v tomto kontexte vnímame jeho dnešnú tlačovú konferenciu predovšetkým ako urazenú reakciu neúspešného kandidáta," uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Ako dodal, hlavné mesto listom z 5. augusta oznámilo predstavenstvu BVS svoje návrhy členov predstavenstva Infra Services, ktorých predstavenstvo BVS môže, ale nemusí nominovať.

"Mená týchto členov boli výsledkom dohody poslaneckých klubov mestského zastupiteľstva," uviedol Bubla.

Hovorca súčasne dodal, že mesto sa síce zaviazalo robiť výberové konania do svojich spoločností, ktorými sú napríklad BVS, Dopravný podnik Bratislava či OLO, čo však neznamená, že sa výberové konania týkajú aj dcérskych firiem mestských podnikov.

Mesto ďalej nechce komentovať konanie Miroslava Draguna, pretože "jeho aktivity, ktoré v súvislosti s BVS dlhodobo vyvíja, vyvolávajú oprávnené pochybnosti o jeho úmysloch a motívoch", dodal na záver Bubla.