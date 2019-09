Železnice chcú s mestom vyhlásiť súťaž na obnovu Hlavnej stanice

Magistrát chce stanicu aj priestor okolo riešiť jednou veľkou architektonickou súťažou.

4. sep 2019 o 14:18 TASR

BRATISLAVA. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) chcú v spolupráci s hlavným mestom čo najskôr pripraviť architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov na revitalizáciu bratislavskej Hlavnej stanice a predstaničného námestia.

Pre TASR to potvrdil hovorca ŽSR Michal Lukáč.

Železnice tvrdia, že v prípade Hlavnej stanice sa môžu zmeny uskutočniť iba v spolupráci s ministerstvom dopravy a zástupcami z miestnej a regionálnej samosprávy.

"Rokovania na všetkých úrovniach napredujú a ŽSR oceňujú prístup vedenia hlavného mesta i ostatných partnerov, ktorí k téme pristupujú naozaj odborne, korektne a ústretovo," povedal Lukáč.

Magistrát zastáva názor, že Hlavnú stanicu a priestor okolo nej treba riešiť jednou veľkou architektonickou súťažou.

"Bez ohľadu na budúcnosť Filiálky je tento priestor hanbou nielen v očiach turistov, ale aj Bratislavčanov," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Magistrát potvrdil, že so ŽSR rokuje o spoločnom postupe pri riešení Hlavnej stanice, predstaničného priestoru vrátane pešieho prepojenia zo stanice na zastávku MHD Sokolská na Pražskej ulici.

Nedávno zverejnená štúdia realizovateľnosti uzla Bratislava, ktorá má zásadným spôsobom ovplyvniť vývoj železničnej dopravy v hlavnom meste, predpokladá, že do roku 2025 by sa malo začať pracovať na projektoch modernizácie bratislavskej Hlavnej stanice a revitalizácie úseku Bratislava predmestie - Bratislava filiálka. Do roku 2030 by sa tieto projekty mohli začať realizovať.

ŽSR na jar, pred májovými majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji v Bratislave, dokončili čiastkové úpravy Hlavnej stanice.

Vymenili svetelné označenie stanice (hlavný nápis), zmenou prešli aj polepy na sklenených plochách, pribudol grafický orientačný systém a smerové vodorovné značenie, odstránil sa vizuálny smog, vymenili sa svietidlá a na stanici vyčistili interiér i exteriér.

Do konca apríla na to železnice minuli z vlastných zdrojov viac ako 380-tisíc eur.

ŽSR deklarujú, že komplexná rekonštrukcia Hlavnej stanice je prioritou ich aj rezortu dopravy.