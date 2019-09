Na Vazovovej ulici plánujú otvoriť novú spojenú školu

Zámerom je spojenie základnej školy a Gymnázia Jána Papánka do jednej inštitúcie.

3. sep 2019 o 14:42 SITA

BRATISLAVA. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spolu s bratislavskou mestskou časťou Staré Mesto plánujú otvoriť na Vazovovej ulici v Bratislave novú spojenú školu.

Zámerom kraja a mestskej časti je spojenie základnej školy a Gymnázia Jána Papánka do jednej vzdelávacej inštitúcie.

Cieľom novej spojenej školy je zaviesť do výuky princípy moderného inkluzívneho vzdelávania. Informoval o tom hovorca Starého Mesta Matej Števove.

Verejná diskusia s rodičmi

Bratislavská župa a Staré Mesto sa dohodli na zámere zlúčiť obidve školy do jednej spojenej školy s dvoma organizačnými zložkami: Základnou školou s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a Gymnáziom Jána Papánka s možnosťou bilingválneho vzdelávania v anglickom jazyku.

Zriadeniu spojenej školy na Vazovovej ulici má ešte predchádzať verejná diskusia s rodičmi a zámer musia schváliť poslanci BSK a Starého Mesta.



Zriaďovateľom novej školy má byť BSK, čo je podľa hovorcu Starého Mesta zárukou, že škola bude mať dostatok prostriedkov na zabezpečenie všetkých procesov potrebných na školské aktivity, vzdelávanie a prevádzku školy.

Výhody to prinesie aj pre žiakov základnej školy, keďže najmä žiakov vyšších ročníkov budú môcť vyučovať aj stredoškolskí pedagógovia.

Moderná škola

„Bude to jedinečná príležitosť vybudovať školu moderného typu, na ktorej pôjdu princípy inkluzívneho vzdelávania naprieč základným až stredoškolským vzdelaním. Je to model overený v zahraničí, funguje dobre a prináša žiakom výhody bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú zdravotne znevýhodnení, či potrebujú, alebo nepotrebujú špeciálny výchovno-vzdelávací prístup,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Obidve školy tvorili na začiatku 50. rokov minulého storočia jeden vzdelávací celok. V rôznych časových obdobiach potom dochádzalo k ich rozdeľovaniu a opätovnému zlučovaniu.

V 70. rokoch minulého storočia sa škola pretransformovala na gymnázium, od ktorého sa neskôr odlúčila základná škola a vznikli dve školy.