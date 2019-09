V bratislavskom Čunove postavia novú škôlku

V škôlke vzniknú tri triedy pre 72 detí.

2. sep 2019 o 12:57 SITA

BRATISLAVA. V bratislavskej mestskej časti Čunovo postavia novú materskú školu, pribudnú tak tri triedy s kapacitou 72 detí.

Predpokladaná hodnota zákazky je vyše 610-tisíc eur.

Vyplýva to z informácií vo Vestníku Úradu verejného obstarávania. Uchádzači môžu podávať ponuky do 19. septembra 13:00.



Nová škôlka bude jednopodlažná s rozlohou takmer 700 metrov štvorcových. Čo sa týka dispozičného riešenia, budú tu tri triedy na hranie a na spánok, tri umyvárne a tri šatne pre deti v bezprostrednej blízkosti tried a takisto jedáleň s kapacitou 46 miest, kde sa deti budú stravovať v dvoch turnusoch.

V materskej škole sa nebude variť, bude tu však priestor pre výdajňu dovezenej stravy.

Zabezpečia aj zázemie pre personál, teda riaditeľňu, kanceláriu, šatňu a hygienické priestory pre personál, vybudujú tu aj prevádzkové miestnosti ako kotolňa, práčovňa, sklad či chodby.

Celá škôlka bude bezbariérová, vo vonkajších priestoroch bude detské ihrisko.