Nedostatok policajtov sťažuje kontrolu parkovania v Karlovej Vsi

Mestská časť tvrdí, že nemá možnosť ani oprávnenie sankcionovať neoprávnene parkujúce vozidlá.

2. sep 2019 o 13:06 SITA

BRATISLAVA. Nedostatok mestských policajtov komplikuje kontrolu rezidenčného parkovania v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. Karlova Ves ako prvá mestská časť v minulosti spustila rezidenčné parkovanie.

„Hoci väčšina obyvateľov, ktorá žije v zónach, vníma rezidentské parkovanie pozitívne, doplácame na to, že mestská polícia nemá dostatočné kapacity na dôslednú kontrolu pravidiel v týchto zónach,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.

Majú málo policajtov

Mestská časť zdôrazňuje, že nemá možnosť ani oprávnenie sankcionovať neoprávnene parkujúce vozidlá.

„Je potrebné, aby mesto tento personálny deficit v mestskej polícii odstránilo do zavedenia celomestskej parkovacej politiky. Ak by pravidlá boli pravidelne kontrolované, rezidentom by sa výrazne uľavilo,“ informovala Karlova Ves.



Magistrát z mestského rozpočtu vyčlenil na tento rok pre mestskú políciu 9,7 milióna eur, čo je v porovnaní s minulým rokom o 1,3 milióna viac. Okrem zvýšenia platov, nákupu nového kamerového systému a vybavenia pre policajtov chce hlavné mesto použiť peniaze na prijatie nových policajtov.

„Náborová kampaň je v príprave, v tejto chvíli je o tom predčasné hovoriť. Bližšie informácie budú zverejnené v krátkom čase,“ uviedol bratislavský magistrát.

Pilotné projekty zavádzať nebudú

Karlova Ves neplánuje do spustenia celomestskej parkovacej politiky rozširovať rezidenčné parkovacie zóny alebo zavádzať pilotné parkovacie projekty, ako napríklad Petržalka, Nové Mesto alebo Ružinov.

„O rozširovanie pilotných zón nemáme záujem. Podporujeme dôsledné zavedenie celomestskej parkovacej politiky. Sumu 760-tisíc eur, ktoré sme získali od hlavného mesta ako kompenzáciu za nespravodlivé rozdelenie podielových daní, investujeme pre tento rok výlučne do budovania nových parkovacích kapacít,“ dodal Heldes.