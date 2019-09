Začiatok školského roka prináša aj zmeny v cestovných poriadkoch

Od nedele sa upravujú cestovné poriadky niektorých liniek regionálnej autobusovej dopravy.

1. sep 2019 o 9:41 TASR

BRATISLAVA. Začiatok nového školského roka so sebou prináša aj úpravu cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji.

Bratislavská integrovaná doprava (BID), ktorá je koordinátorom Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), tak reaguje na podnety cestujúcich a zástupcov obcí a miest v regióne.

Od nedele sa upravujú cestovné poriadky niektorých liniek regionálnej autobusovej dopravy. BID tvrdí, že zmeny rozšíria ponuku cestovania verejnou dopravou.

"Jednou z priorít pri úprave grafikonu bolo zabezpečenie nových nadväzností na železničnú dopravu," povedala generálna riaditeľka BID Zuzana Horčíková.

V súvislosti s otvorením nového terminálu pri železničnej stanici vo Svätom Jure boli upravené cestovné poriadky vybraných spojov regionálnej autobusovej dopravy linky 510 počas rannej a popoludňajšej špičky. Pred príchodom na železničnú stanicu obslúžia aj zastávky Svätý Jur, Mestský úrad a Svätý Jur, Kačačnice. Cestujúci budú môcť následne z autobusu prestúpiť na vlak.

"V rannej špičke budú cez železničnú zastávku vedené tri spoje, z toho dve vznikli ako nové a jeden je prechádzajúci smerom do Bratislavy. V popoludňajšej špičke je vedených päť spojov, z toho tri vznikli ako nové a dve sú prechádzajúce smerom z Bratislavy," spresnili z BID.

Od nedele sa spúšťa nová linka 220, ktorá bude počas pracovných dní premávať na trase Zohor - Lozorno - Kuchyňa. Cestujúci tak získajú ďalšiu možnosť využiť všetky výhody IDS BK. Cestovné poriadky sú podľa BID nastavené tak, aby počas dopoludnia mohli v obci Zohor prestúpiť z autobusu na vlak do Bratislavy. Popoludní, naopak, budú môcť cestujúci prestúpiť z vlaku z Bratislavy na autobus, ktorý ich privezie do cieľa ich cesty. Spoje linky 220 budú premávať len počas pracovných dní. Skúšobná prevádzka je naplánovaná do konca roka 2019.

Gymnázium v Malackách v novom školskom roku privíta 50 žiakov dvoch nových bilingválnych tried.

Aby sa žiaci z regiónu dostali včas na vyučovanie, upravuje sa príchod autobusu linky 245 IDS BK Bratislava-Malacky. Zmena sa týka spoja 102417/7, ktorý bude posunutý o 15 minút skôr, aby bolo zabezpečené spojenie z Bratislavy a priľahlých obcí na začiatok vyučovania o 8.00 h. Nový príchod na zastávku Malacky, Pomník padlých bude o 7.38 h.

Pre pohodlnejšie cestovanie do školy bude upravený aj spoj 102401/18 linky 219, ktorý sa predĺži už z Borinky s odchodom o 6.50 h. Z tohto spoja bude možné v Stupave prestúpiť práve na posunutý spoj 102417/7 s novým odchodom zo zastávky Stupava, autobusová stanica o 7.10 h.

"Tým bude umožnený prestup pre deti z Borinky a časti Stupavy do Malaciek. Tento spoj bude premávať len v dňoch školského vyučovania," spresnili z BID. Viac informácií o úpravách cestovných poriadkov nájdu cestujúci na webe www.idsbk.sk.