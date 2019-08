Autobus do Hainburgu bude vo štvrtok jazdiť každú hodinu

Dopravný podnik chce uľahčiť nakupovanie v rakúskom Hainburgu.

28. aug 2019 o 15:39 SITA

BRATISLAVA. Autobusová linka číslo 901 jazdiaca z Bratislavy do Hainburgu bude vo štvrtok 29. augusta počas štátneho sviatku - výročia Slovenského národného povstania, jazdiť každú hodinu. Dopravný podnik Bratislava (DPB) chce týmto krokom uľahčiť občanom nakupovanie v rakúskom Hainburgu, keďže obchody na Slovensku budú zatvorené. Informoval o tom manažér PR a marketingu DPB Martin Žarnovický.

Autobusy linky 901 budú jazdiť takmer každú hodinu spod Mosta SNP a z Einsteinovej ulice v Petržalke. Dopravný podnik pridal aj nové zastávky priamo pred nákupným centrom Galleria Danubia v Hainburgu. Celkovo je pre cestujúcich pripravených až 15 spojov, pričom tie, ktoré nebudú kapacitne stačiť, DPB posilní o vložené autobusy. Na vybraných spojoch má týmto spôsobom premávať aj viac autobusov súčasne.

Nakoľko medzinárodné autobusy nie sú zaradené do integrovanej dopravy, na linku 901 si musia cestujúci kúpiť špeciálny lístok. Pre dospelého stojí lístok 1,50 eura a pre deti, dôchodcov a študentov 0,75 eura. Lístok si cestujúci môžu kúpiť priamo u šoféra autobusu. Cesta autobusom trvá približne 20 minút. Autobusy budú premávať od skorého rána až do noci. Prvý spoj vyštartuje z centra Bratislavy o 6:20 a posledný spoj z Hainburgu príde do hlavného mesta krátko po polnoci.

Dopravný podnik verí, že týmto netypickým krokom pomôže Bratislavčanom a návštevníkom mesta s cestovaním. Pripravený je odviezť viac ako 1 600 cestujúcich. „Počas sviatkov sú cesty a parkoviská pri rakúskych nákupných centrách tradične preplnené slovenskými autami a cesta autobusom tak môže byť oveľa príjemnejšou, keďže nebude potrebné riešiť problémy s parkovaním,“ dodal Žarnovický.