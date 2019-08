Bratislavské električky X6 majú zmenenú trasu, nábrežie je neprejazdné

Električky X6 jazdia cez centrum mesta opačne.

28. aug 2019 o 10:02 Veronika Orviská

BRATISLAVA. V Bratislave je momentálne neprejazdná električková trať v smere od nábrežia do centra mesta.

Informuje o tom Bratislavský dopravný podnik na sociálnej sieti.

Električky X6 majú preto zmenenú trasu a cez centrum jazdia opačne. Z Karlovej Vsi premávajú priamo do tunela a cez Námestie SNP, Námestie Ľudovíta Štúra a Most SNP sa vrátia späť na Molecovu do Karlovej Vsi.

Zastávka Šafárikovo námestie nie je linkou X6 obsluhovaná. Dopravný podnik preto cestujúcich upozorňuje, aby pešo prešli na zastávku SND na Jesenského ulici.