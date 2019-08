Chcete si zresetovať hlavu? Prejdite Veľkú Fatru

Veľká Fatra nie je žiadna diaľnica, stretnete tu minimum ľudí

28. aug 2019 o 10:15 Jana Liptáková

BANSKÁ BYSTRICA, RUŽOMBEROK. Vyšliapnuť na vrch Ploská, dať hrebeňovku Veľkej Fatry a zároveň stráviť pár nocí mimo civilizácie bolo niekoľkoročnou túžbou mojej kamarátky Renáty Petríkovej. Nakazila tým nielen mňa, ale aj ďalšie štyri kamarátky.

„Už roky som snívala o tejto túre,“ vyznala sa Renáta, ktorú inšpirovala jej sesternica, ktorá hrebeňovku pre rokmi sama absolvovala.

Počas jedného slnečného predĺženého víkendu na začiatku júla, naša šesťčlenná ženská úderka tento sen zrealizovala.

Dva alebo štyri dni?

Hrebeňovka Veľkou Fatrou je dobre vyznačená turistická trasa pozdĺž hlavného hrebeňa pohoria. Skúseným turistom s dobrou kondíciou na jej zdolanie obyčajne stačia dva dni. My sme si však našu Expedíciu Veľká Fatra, ako sme hrdo a s troškou irónie náš výlet pomenovali, predĺžili na štyri dni. Nech si života mimo civilizácie trochu užijeme a nech naša expedícia nie je len o výkonoch ale aj výhľadoch a užití si pokoja a prírody.

Ubytovanie sme si rezervovali s dostatočným časovým predstihom na viac-menej jediných miestach, kde sa dá na tejto trase prespať v posteli – v horskom hoteli Kráľova studňa, na Chate pod Borišovom a nakoniec v hoteli Granit Smrekovica. Hlavne Chata pod Borišovom je v sezóne plne rezervovaná a každý, kto uvažuje o tom, že sem jednoducho dorazí počas túry a prenocuje tu v jednej z jej štyroch izieb, môže skončiť sklamaný.

Hoľami a lesmi

Z Bratislavy sme vyrazili skoro ráno vlakom do Banskej Bystrice. Po presune dohodnutým odvozom autami nad obec Turecká, sme už pokračovali po vlastných s ruksakmi na chrbtoch. Počas prvého dňa sme „dali“ len približne 8 kilometrov, ale zato viac ako 700 metrov prevýšenia. Počas výstupu na hrebeň Veľkej Fatry za krásneho slnečného počasia sme si užívali horské lúky posiate rôznofarebnými kvetmi a vychutnávali si výhľady na hole a Krížnu, ľahko rozpoznateľnú vďaka vysielačom, ktoré na nej stoja.

Veľkofatranské hole (zdroj: Jana Liptáková)

Neďaleko nášho prvého noclažniska – horského hotela Kráľova studňa vo výške

1 300 m nad morom – sme sa zastavili pri prameni potoka Bystrica. Práve ten dal meno neďalekej Banskej Bystrici. O pár metrov ďalej sme si vychutnali výhľad na Kráľovu Skalu, vrch so zaujímavo tvarovanými skaliskami čnejúcimi z trávnatých horských lúk. Malebný obrázok dotváral cik-cak ornament vytvorený napájadlami a krížom stojacom vo svahu.

Kráľova Skala (zdroj: Jana Liptáková)

História horského hotela siaha do 20. rokov minulého storočia, keď bola na tomto mieste postavená prvá horská chata. V rokoch 2006 až 2009 prešiel hotel rozsiahlou rekonštrukciou a dnes ponúka pohodlné ubytovanie s reštauráciou a wellnessom.

Avšak aj keď je moderne zariadený, elektrickú energiu si hotel vyrába sám na generátoroch, ktoré na noc vypína. Pre návštevníkov to znamená, že od 22:00 až do rána nie je žiadna elektrina a teda žiadne svetlo, žiadne nabíjanie mobilných telefónov alebo batérií do fotoaparátov. Namiesto toho však ponúka niečo iné - možnosť vychutnať si hviezdnu oblohu bez svetelného smogu.

Na druhý deň ráno sme vyrazili smerom k nášmu hlavnému cieľu – Ploskej. Mierne zvlnený turistický chodník nás viedol hrebeňom cez hole, na ktorých sa tráva vlnila ako more. Neodolali sme a viac krát sme sa v nej vyváľali.

Vlniaca sa tráva ako more s Krížnou v pozadí. (zdroj: Jana Liptáková)

„V porovnaní s Vysokými Tatrami, ktorých skaly pôsobia drsne až brutálne, je scenéria Veľkej Fatry mäkšia a malebnejšia,“ skonštatovala Viera Šramková, ktorá od detstva chodieva na túry do Vysokých Tatier.

Cestou sme minuli Krížnu (1 574 m) aj najvyšší vrch Veľkej Fatry Ostredok (1 596 m).

Ostredok rázcestie (1 593 m) (zdroj: Jana Liptáková)

Tri kilometre pred horskou Chatou pod Borišovom sme dorazili na krížne cesty: červená značka viedla k Ploskej a modrá značka ju obchádzala vľavo po vrstevnici. Rozdelili sme sa na dve skupiny. Jedna sa vydala na vrchol a druhá na horskú chatu.

Výšľap na Ploskú na záver 14-kilometrového úseku naplánovaného na ten deň bol prekvapivo vyčerpávajúci. Hoci chodník nebol príliš strmý – prevýšenie bolo len zhruba 200 metrov – bol tiahly a chvíľami sa zdalo, že oblé temeno Ploskej sa nám neustále vzďaľuje. Na vrchole, kde nás privítal silný vietor, sme si urobili zopár obligátnych fotografií s „infarktníkom“, teda turistickým smerovníkom, a po najprv strmo klesajúcom a potom mierne stúpajúcom chodníku sme doputovali na Chatu pod Borišovom.

Chodník na Ploskú. (zdroj: Jana Liptáková)

Hrob partizána na vrchole Ploskej. (zdroj: Jana Liptáková)

Chata z roku 1936 je v podstate jedinou horskou chatou vo Veľkej Fatre. Nevedie k nej žiadna cesta pre zásobovanie a všetko potrebné na jej fungovanie sem vynášajú horskí nosiči. V štyroch izbách na poschodí ponúka nocľah pre spolu 24 ľudí. Nie je tu ani elektrina ani splachovacie záchody. Zato tu podávajú vynikajúce polievky (kapustovú a fazuľovú) a nezabudnuteľné marhuľové buchty s grankom a šľahačkou. Nezabudnuteľná bola aj chatárkina výborná zázvorovica. S úsmevom, ale neoblomne odmietla prezradiť presný recept. Žiaľ.

Chata pod Borišovom (zdroj: Jana Liptáková)

Chodník z Ploskej ku Chate pod Borišovom s vrchom Borišov v pozadí. (zdroj: Jana Liptáková)

Chata je pomenovaná podľa vrchu Borišov (1 510 m), pod ktorým stojí. Po krátkom oddychu a už bez ruksaku strmý výšľap na jeho vrchol s prevýšením okolo 200 metrov trvá len približne pol hodinu. Odmenou je panoramatický výhľad na Veľkú Fatru.

Samotný večer v chate mal svoje čaro, najmä po zotmení, keď chatárka pozažínala v útulnej jedálni petrolejové lampy. Romantika však trvala len do 22:00, keď chatárka zavelila ubytovaným odchod do izieb. Jedáleň sa totiž na noc premieňa na provizórnu nocľaháreň pre tých, ktorým sa neušla posteľ.

Tretí deň nás čakal 14,5 km úsek k nášmu poslednému ubytovaniu, hotelu Granit Smrekovica. Scenéria sa mierne zmenila – hôľ ubudlo a pribudli lesy s prírodnými pralesnými rezerváciami Skalná Alpa a Jánošíkova kolkáreň s viac ako 200 ročnými smrekmi.

Tento strom je mŕtvy len napohľad - jeho drevo dáva život množstvu hmyzu. (zdroj: Jana Liptáková)

Tie z nás, ktoré sa na to cítili, si urobili krátku a strmú zachádzku na vrch Rakytov (1 567 m). Nie samoúčelne, ponúka totiž jeden z najkrajších panoramatických výhľadov v celej Veľkej Fatre.

Výhľad z Rakytova (zdroj: Jana Liptáková)

Hotel Granit Smrekovica stojí v turistickom stredisku s históriou siahajúcou do 20. rokov 20. storočia. Bol najluxusnejším ubytovaním počas nášho výletu. Elektrina v ňom beží nonstop a v izbách s kúpeľňou je aj televízor a chladnička.

Štvrtý deň výletu znamenal postupný návrat do civilizácie. Naplánovanú 16,4 km túru sme si zjednodušili lanovkou z Malinô Brda do Ružomberka, čím sme ušetrili našim kolenám zostup viac ako 1 240 výškových metrov.

Zresetované hlavy

Napriek tomu, že na hrebeňovku sme si vybrali víkend predĺžený o sviatok sv. Cyrila a Metoda, na turistických chodníkoch sme stretávali oveľa menej ľudí, než sme očakávali. Pocit úniku z civilizácie a reset hlavy umocnil aj nedostupný mobilný signál.

„Hlavne som potrebovala odísť od každodenných problémov, prestať myslieť na prácu a úplne sa stratiť v horách. A to sa mi podarilo,“ spokojne uzavrela výlet Jana Kupčová vo vlaku na ceste do Bratislavy.