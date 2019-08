Ružinov prispieva na obedy 1 200 dôchodcom, budú sa môcť najesť aj v školských jedálňach

O príspevok musí dôchodca požiadať a zároveň predložiť potrebné doklady.

25. aug 2019 o 15:18 SITA

BRATISLAVA. Bratislavská mestská časť Ružinov pravidelne prispieva na obed 1 200 dôchodcom až do výšky 1,70 eura na jeden obed. Od jesene plánujú rozšíriť možnosti stravovania dôchodcov aj o školské jedálne. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Ružinova Tatiana Tóthová. Mestská časť si však sťažuje na administratívnu záťaž tejto aktivity, pretože "treba evidovať každý vydaný obed,“ odôvodnila Tóthová.

"Obedy pre ružinovských dôchodcov poskytujú určené zariadenia verejného stravovania. Mestská časť na základe žiadosti poskytne príspevok, ktorý sa odvíja od výšky dôchodku,“ vysvetlila Tóthová. Ak penzista poberá dôchodok do výšky 270 eur, dostane príspevok vo výške 1,70 eura na jeden obed. Ak sa jeho dôchodok pohybuje v intervale od 270,01 eura do 370 eur, príspevok je vo výške 0,70 eura. Ak je jeho dôchodok v rozmedzí od 370,01 eura do 555 eura, penzistovi poskytnú príspevok vo výške 0,50 eura. Ak dôchodca poberá dôchodok vo výške 555,01 eura až 600 eur, mestská časť mu poskytne príspevok vo výške 0,30 eura.

O príspevok však musí dôchodca požiadať a zároveň predložiť potrebné doklady. Podmienkou na priznanie príspevku je trvalý pobyt v mestskej časti Ružinov a záujemca nemôže byť prijímateľom pobytových sociálnych služieb. Ružinovskí dôchodcovia sa za dotované ceny naobedujú napríklad v reštaurácii Chuťovka na Ružinovskej ulici 1, v jedálni Gymnázia na Tomášikovej ulici, v reštaurácii U Jašterky na Hraničnej 18 či v Základnej škole na Drieňovej 16.