SNP v Bratislave pripomínajú ulice, námestie, most aj park

Mostu SNP sa vrátilo pôvodné pomenovanie v roku 2012

29. aug 2019 o 7:30 Jana Liptáková

BRATISLAVA. Hoci Bratislava ne-hrala ústrednú rolu v Slovenskom národnom povstaní, má viacero miest, ktoré túto významnú časť histórie Slovenska pripomínajú.

Najznámejšie sú určite Most SNP a Námestie SNP, ale nachádza sa tu aj Park SNP, Partizánska ulica či Partizánska lúka. Okrem mosta všetky prežili masové premenovávanie po totalitného páde režimu v roku 1989.

Jedna z prvých ulíc premenovaná na počesť SNP bola Prayova ulica v Starom Meste. Pôvodne niesla meno maďarského historika a riaditeľa Univerzitnej knižnice a kníhtlačiarne Juraja Praya.

„Už krátko po skončení druhej svetovej vojny bola premenovaná na Ulicu 29. augusta a tak dodnes pripomína deň vypuknutia Povstania,“ hovorí Ivor Švihran, organizátor netradičných prehliadok Bratislavy.

Nový most alebo most SNP?

Poctu SNP vzdáva aj druhý most postavený v Bratislave cez rieku Dunaj. Do používania bol uvedený 26. augusta 1972 pri príležitosti 28. výročia SNP. V čase svojho vzniku bol most technologickou raritou a druhým asymetrickým lanovým mostom na svete.

„Avšak pre podcenenie fyzikálnych zákonitostí mohol byť aj prvým, ktorý by spadol pri slávnostnom odovzdávaní do užívania,“ pripomenul historik Vladimír Tomčík vo svojom pravidelnom stĺpčeku pre denník SME o bratislavskej histórii.

„Po prestrihnutí pásky totiž jednu polovicu mosta vyhradili straníckej a štátnej delegácii, a na druhú vpustili tisíce nadšených a dupajúcich ľudí.“

Keby frekvencia dopadu ich nôh bola zhodná s frekvenciou kmitania mosta, mohlo by to spôsobiť zrútenie mostovej konštrukcie. Tak, ako sa to stalo vo Francúzsku v roku 1850, keď prápor pochodujúcich francúzskych vojakov takto rozkýval most Basse-Chaîne. Pád mosta vtedy neprežilo viac než 200 vojakov. Preto odvtedy vojaci na mostoch nesmú pochodovať a veliteľ vydáva rozkaz: „Zrušiť krok!“

Most SNP síce prežil bez ujmy svoje uvedenie do prevádzky, ale dobrému a častému zvyku premenovávať ulice a námestia po každej zmene režimu neunikol.

V roku 1993, v čase turbulentných rôznych interpretácií dejín a keď ešte bola spoločnosť ovplyvnená 40-ročnou skresľujúcou propagandou o komunistickej strane ako vedúcej sile SNP, bol most premenovaný na Nový most.

Jeho pôvodné pomenovanie mu bolo vrátené v roku 2012, ako inak, tiež počas osláv výročia Slovenského národného povstania.

Málokto si dnes už spomenie na to, že reštaurácia UFO watch.taste.groove na hlavici pylónu vo výške 85 m sa kedysi volala Bystrica a že jej steny zdobili reliéfy s motívmi SNP.

Miesto masových protestov

Aj jedno z najväčších námestí v centre mesta nesie názov SNP. Toto meno dostalo pomerne neskoro, až v roku 1962.

Námestie vzniklo na mieste zrušenej mestskej priekopy po zbúraní mestských hradieb v 18. storočí a slúžilo ako trhovisko. Vďaka tomu, že v meste žili maďarsky aj nemecky hovoriaci obyvatelia, volali ho nielen Trhové námestie, ale aj Marktplatz a Vasártér. Neskôr bolo pomenované po Andrejovi Hlinkovi a v roku 1945 bolo premenované na Stalinovo námestie.

Na námestí sa dokonca nachádzala 4,5-metrová socha sovietskeho diktátora. Bola dielom sochára Pavla Bána, ktorý ju vytvoril pri príležitosti Stalinových 70. narodenín.

Stalina stiahli za krk

Stalin vydržal na námestí do roku 1956. Vtedy jeho sochu strhli, a na krku sochy po tomto čine zostala veľká ryha.

Socha je dnes v depozitári Slovenskej národnej galérie. Tá ho pred siedmimi rokmi vystavila v rámci výstavy Prerušená pieseň, Umenie socialistického realizmu 1948 – 1956.

Súčasný pamätník SNP, bronzové súsošie partizána s dvomi ženami v pozadí, zľudovel pod názvom Rozvadená rodina. Je dielom vtedajšiemu režimu poplatného sochára Jána Kulicha a na námestí bol nainštalovaný v roku 1974 pri príležitosti 30. výročia SNP.

Námestie je dnes známe predovšetkým ako miesto konania masových protestov, či už tých, ktoré viedli k zvrhnutiu totalitného režimu v roku 1989, ako aj tých posledných, ktoré odštartovala vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Je možné, že Námestie SNP sa o niečo zmenší, primátor Matúš Vallo avizoval premenovanie časti Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie.

Na magistráte sú presvedčení, že 30. výročie tejto dôležitej udalosti si treba pripomenúť spôsobom, ktorý zostane prítomný natrvalo.

„Ako najvhodnejšia možnosť sa nám javí pomenovať názvom Námestie Nežnej revolúcie časť Námestia SNP pred Starou tržnicou,“ informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Partizánska ulica a Partizánska lúka

Partizánska ulica pod Bratislavským hradom získala svoje pomenovanie podľa Jána Čecha, účastníka a jedného z organizátorov Slovenského národného povstania. Ten po oslobodení až do roku 1961 býval na tejto ulici. Do roku 1945 niesla meno evanjelického kazateľa menom Jossua Wegelin a volala sa Vegelinova.

Partizánska lúka pri Železnej studienke bola miestom konania osláv pri príležitosti výročia SNP a stretávania účastníkov antifašistického odboja.

Dnes sa tu okrem pamätníka SNP nachádzajú detské ihriská a športoviská.

V Karlovej Vsi v Líščom údolí je Park SNP. Pomenovanie získal v roku 1984, pri príležitosti 40. výročia SNP.

Kto bol Karvaš?

Finančník Imrich Karvaš je dôležitou, no komunistami úmyselne prehliadanou a teda takmer zabudnutou osobnosťou SNP. Bol jedným z najmocnejších mužov vojnového slovenského štátu a ako guvernér Slovenskej národnej banky zabezpečil finančné prostriedky pre SNP. Po vypuknutí Povstania ho zatklo gestapo a skončil v koncentračnom tábore.

Po nástupe komunistov k moci ho v roku 1953 ako nebezpečného intelektuála vysťahovali z Bratislavy. O päť rokov ho odsúdili na 17-ročné väzenie za velezradu. Jeho meno dnes nesie ulica, na ktorej sídli Národná banka Slovenska.