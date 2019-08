Univerzita Komenského z dotácie vlády kúpi nehnuteľnosti na Vajanského nábreží

Vláda schválila dotáciu 2,5 milióna eur pre právnickú fakultu.

23. aug 2019 o 15:28 SITA

BRATISLAVA. Vláda tento týždeň schválila dotáciu 2,5 milióna eur pre Právnickú fakultu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave na nákup nehnuteľností, ktoré aktuálne vlastní Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ide o nebytové priestory v budove na Vajanského nábreží s tromi nadzemnými podlažiami a suterénom. V suteréne chcú vybudovať nový archív, v nadzemných podlažiach učebne a kancelárie pre vyučujúcich.

Využívať tieto priestory by chceli do dvoch rokov, na rekonštrukciu však peniaze zatiaľ nemajú.

"Budeme sa ich snažiť získať z viacerých zdrojov. Určite poprosíme o pomoc našich absolventov, tak, ako sa to robí v západných demokraciách, a verím, že prispejú do verejnej zbierky na obnovu priestorov svojej alma mater," uviedol pre agentúru SITA dekan Právnickej fakulty UK Eduard Burda.



"Právnická fakulta UK v Bratislave pociťuje ako existenčnú nevyhnutnosť riešiť svoje priestorové problémy. Už v akademickom roku 2020/2021 sa pravdepodobne ´nezmestíme´ do našich súčasných výučbových priestorov," vysvetlil Eduard Burda a dodal, že ani kapacitná situácia kancelárskych priestoroch nie je vyhovujúca.

Jednu kanceláriu s rozlohou 12 - 15 metrov štvorcových zdieľajú až štyria zamestnanci.

"Sídlime v budove UK na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave spolu s Rektorátom UK a časťou Filozofickej fakulty UK, pričom Právnická fakulta UK užíva približne tretinu z týchto priestorov. Táto priestorová situácia nebola celkom vyhovujúca ani koncom 80. rokov minulého storočia, nieto ešte v súčasnosti, keď sa počty študentov oproti minulosti znásobili. Rozvrh hodín máme pre nedostatok výučbových priestorov doslova ´nabitý´. Keď organizujeme nejakú diskusiu alebo konferenciu vždy riešime problém, kam ju umiestniť," dodal Eduard Burda.