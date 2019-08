Na Námestí SNP pribudli oranžové pruhy, označujú zrušenie parkovania

Hlavné mesto chce postupne skvalitniť Námestie SNP a Kamenné námestie.

23. aug 2019 o 11:23 SITA

BRATISLAVA. Veľké oranžové kruhy, ktoré namaľovali na zem na Námestí SNP v Bratislave majú označovať zrušenie parkovacích miest a rozšírenie pešieho koridoru v spodnej časti námestia.

"Neskôr príde k rozšíreniu chodníka aj fyzicky, keď sa chodníková hrana posunie až za vyznačený priestor. Do toho času zmenu funkčnosti priestoru naznačujeme práve oranžovými kruhmi. Pokiaľ by sme to nezvýraznili, Námestie SNP by stále pôsobilo dojmom parkoviska a ľudia - chodci by si ani neuvedomili, že aj tento koridor je už priestor pre nich,“ uviedol na sociálnej sieti primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Zrušenie 28 parkovacích miest na Námestí SNP a následné namaľovanie oranžových kruhov je súčasťou tzv. „quick wins/rýchlych riešení, ktorými chce magistrát v pomerne krátkom čase skvalitniť verejné priestranstvá ešte pred spustením architektonickej súťaže na obnovu Námestia SNP a Kamenného námestia.

Rýchle riešenia sú súčasťou projektu Živé námestie, ktorý koordinuje Metropolitný inštitút Bratislava a pripravuje podmienky na uskutočnenie ďalších „rýchlych riešení“, ako aj vyhlásenie architektonickej súťaže.



Rýchle riešenia sú odsúhlasené Krajským pamiatkovým úradom a odkonzultované s odbornými oddeleniami magistrátu.

"Ďalšie zlepšenia, ktoré budú nasledovať, sa týkajú aj Klobučníckej ulice, kde napríklad obmedzíme parkovanie a pribudne mobilná zeleň. Okrem toho začala fungovať lokálna správa na námestí (ktorá sa okrem iného stará o mobiliár na námestiach) a rozširujeme projekt Sadni si! Na jeseň je tiež v pláne vyčistenie pamätníka SNP a oprava poškodených plôch," dodal hovorca Bratislavy Peter Bubla.