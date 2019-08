Na Obchodnej v Bratislave otvorili stanicu mestskej polície

Stanica bude kontaktným centrom i zónou bezpečia.

22. aug 2019 o 10:36 TASR

BRATISLAVA. Na Obchodnej ulici v centre Bratislavy vo štvrtok oficiálne otvorili novú stanicu mestskej polície.

Jej zriadenie je reakciou na fakt, že ulica patrí medzi najintenzívnejšie nočné zóny v Bratislave a v posledných rokoch je spájaná s negatívnymi spoločenskými prejavmi, vrátane násilností s tragickými následkami.

Podnety aj bezpečnosť

Pri otvorení stanice primátor Matúš Vallo povedal, že sa ukázalo, že len navýšenie počtu a frekvencie hliadok polície k lepšej bezpečnostnej situácie na Obchodnej nestačí.

Mesto preto podľa pristúpilo k zásadnejšiemu kroku - zabezpečeniu trvalej prítomnosti bezpečnostných zložiek na tejto ulici.

"Nová stanica mestskej polície bude takisto spôsobom, ako zapojiť do riešenia i obyvateľov a zástupcov prevádzok na Obchodnej ulici," povedal Vallo.

Stanica mestskej polície bude pôsobiť v objekte bývalej kaviarne, v jej klientskom centre môžu ľudia od 09.00 do 18.00 h nahlásiť podnety o protiprávnom konaní a tiež informovať sa o práci polície.

V prípade núdze tam taktiež nájdu bezpečie. Na stanici bude pôsobiť aj tím špeciálnej zásahovej jednotky, ktorý bude pripravený na okamžitú akciu.

"Zásahová jednotka bude v lokalite pôsobiť predovšetkým počas nočných hodín od štvrtka do soboty medzi 19.00 a 07.00 h. Službu budú vykonávať osobitne školení policajti, trojčlenné hliadky, pričom dvaja príslušníci budú hliadkovať priamo v teréne a tretí bude monitorovať výstup z kamier," povedal náčelník bratislavskej mestskej polície Marek Gajdoš.

Podporu hliadke budú tiež podľa Gajdoša poskytovať aj príslušníci kynologickej hliadky.

Deklaroval, že do budúcnosti by chcelo mesto zaviesť nonstop prevádzku, súvisí to však i s potrebným zvýšením počtu príslušníkov mestskej polície.

Rozšírili kamerový systém

Viceprimátor Bratislavy Juraj Káčer dodal, že pre zvýšenie bezpečnosti sa v lokalite Obchodnej ulice, Hurbanovho námestia a Kollárovho námestia rozšíril kamerový systém.

"Počet kamier sa v tejto lokalite z piatich zdvojnásobil, teraz je ich jedenásť," povedal Káčer.

V priestoroch novej stanice bude i klubovňa, v ktorej sa okrem vzdelávacích aktivít pre príslušníkov MsP budú konať aj komunitné aktivity. Mesto naďalej komunikuje so zástupcami občanov a prevádzok z Obchodnej ulice.

V tejto súvislosti pripravuje systém certifikácie podnikov, ktorý po vzore zo zahraničia bude motivovať prevádzky, aby k zdraviu a bezpečnosti svojich zákazníkov, ale aj ku kvalite života okolitých obyvateľov pristupovali zodpovednejšie.