V Petržalke otvoria tri triedy pre zdravotne znevýhodnené deti

Triedy otvoria pre deti s poruchami autistického spektra a s narušenou komunikačnou schopnosťou.

21. aug 2019 o 22:36 SITA

BRATISLAVA. V bratislavskej mestskej časti Petržalka od septembra otvoria tri triedy pre zdravotne nezvýhodnené deti. Prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou otvoria v základnej škole (ZŠ) Holíčska a v ZŠ Prokofievova pripravujú dve prvé triedy pre žiakov s poruchami autistického spektra.

Uviedla to hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Otvorenie prípravného ročníka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou v ZŠ Holíčska je pilotným projektom mestskej časti, ktorá chce pre znevýhodnené deti pripraviť lepšiu štartovaciu čiaru do ďalšieho štúdia. "Trieda je určená pre deti s poruchami reči, ktorým sa budú venovať špeciálni pedagógovia aj logopéd,“ povedala vicestarostka Petržalky Lýdia Ovečková.

V ZŠ Prokofievova majú od septembra fungovať dve prvé triedy pre žiakov s poruchami autistického spektra. "V Petržalke máme jednu materskú školu na Iľjušinovej ulici, ktorá sa zameriava na integrovanú predprimárnu výchovu a vzdelávanie detí s poruchami autistického spektra a jednu základnú školu - Prokofievova, kde už niekoľko rokov funguje trieda pre tieto deti. Keďže bol o ňu veľký záujem, otvoríme v škole ďalšiu triedu," dodala Ovečková.

Do triedy prípravného ročníka môže byť prijatých najviac osem detí a do každej z dvoch tried pre deti s poruchami autistického spektra najviac štyria žiaci, ktorým sa budú venovať špecialisti s individuálnym prístupom.

"Pomáhať rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi potrebami je našou dlhodobou prioritou. Ďalším krokom bude preto zo strany mestskej časti Petržalka podpora práce odborných zamestnancov a asistentov učiteľa, ktorí sa spolu s učiteľmi podieľajú na rozvoji kvality vzdelávania," dodala druhá vicestarostka Petržalky Jana Hrehorová.