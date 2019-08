Bratislavská integrovaná doprava vypísala tender na dispečing za viac ako dvestotisíc

Dopravu budú riadiť pomocou softvéru.

21. aug 2019 o 22:32 SITA

BRATISLAVA. Bratislavská integrovaná doprava (BID) tento mesiac vypísala tender na dopravný dispečing za 272-tisíc eur bez DPH.

Ide o softvér, prostredníctvom ktorého budú riadiť dopravu, sledovať polohy vozidiel mestskej hromadnej dopravy (MHD), prímestskej autobusovej dopravy a regionálnej železničnej dopravy v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK).

Vyplýva to z informácií vo Vestníku Úradu verejného obstarávania. Uchádzači môžu posielať ponuky do 9. septembra 10:00.

Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca BID Miroslav Staník, cieľom je zefektívnenie nadväznosti spojov a eliminácia zbytočného státia spojov.

Keďže dispečer bude vydávať pokyn spojom, aby počkali na meškajúci vlak alebo autobus, budú môcť prepracovať cestovné poriadky tak, aby nadväzujúce spoje zbytočne nečakali aj v prípade, že vlak či autobus príde načas.

Od augusta minulého roka platia nové cestovné poriadky, ktoré zabezpečujú nadväznosť liniek prímestskej autobusovej dopravy na železničnú dopravu v železničných uzloch (ide o vlaky REX, teda regionálne rýchliky a o osobné vlaky, pozn. SITA).

Autobusy chodia na železničné uzly tak, aby prišli pred plánovaným odchodom nadväzujúceho vlaku. Odchádzajúce autobusy majú odchod naplánovaný v rovnakom kontexte, teda až po príchode vlaku, na ktorý nadväzujú.

"V súčasnosti je časť príchodov a odchodov spojov prímestskej autobusovej dopravy zo železničných uzlov nastavená tak, aby bola dostatočná rezerva na prestup aj v prípade mierneho meškania vlaku alebo autobusu," uviedol Staník.

Cieľom BID je podľa slov Staníka zadefinovať nadväznosti, ktoré budú vodiči spojov musieť dodržiavať. Problém vidia napríklad v posledných večerných spojoch.

"Ide nám o to, aby nenastala situácia, že cestujúci po príchode posledným vlakom do stanice nebude mať možnosť prestúpiť na nadväzný autobus do cieľa svojej cesty,“ uviedol Staník.

Po novom bude mať dispečer možnosť vyslať nadväznému spoju pokyn, aby na zastávke počkal na príchod meškajúceho spoja. Plánujú upraviť aj cestovné poriadky, pretože vďaka systému dispečingu už nebude potrebné vytvárať v prestupových bodoch časovú rezervu.

Bratislavská integrovaná doprava zastrešuje dopravné služby v bratislavskom regióne.

Hlavnou výhodou cestovania v rámci integrovanej dopravy je možnosť zakúpením jedného lístka využívať viacero dopravcov za rovnakých prepravných a tarifných podmienok.

Do systému integrovanej dopravy sú zapojení Dopravný podnik Bratislava, RegioJet, Slovak Lines a Železničná spoločnosť Slovensko, v Bratislavskom kraji sa tento systém uplatňuje zatiaľ v regiónoch Dunajská Lužná, Pezinok, Malacky a Senec. Od 1. augusta je do systému integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji zapojená aj železničná stanica v Trnave.