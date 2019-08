Vyhliadková veža na Devínskej Kobyle čaká na právoplatnosť povolenia

Výstavbu odhadujú zhruba na dva mesiace.

21. aug 2019 o 22:24 TASR

BRATISLAVA. Projekt novej vyhliadkovej veže na bratislavskej Devínskej Kobyle má stavebné povolenie.

Koncom júla ho vydala mestská časť Devín ako príslušný stavebný úrad pre mestskú časť Devínska Nová Ves, ktorá je v tomto projekte stavebníkom. Samospráva momentálne čaká, kým povolenie nadobudne právoplatnosť.

"Devínska Nová Ves má záujem po správoplatnení stavebného povolenia pristúpiť k realizácii prác a stavbu zrealizovať v čo najskoršom termíne," uviedol pre TASR devínskonovoveský starosta Dárius Krajčír. Termín však konkretizovať nevie. "Kedy táto skutočnosť nastane, nemôže mestská časť vzhľadom k zákonným právam účastníkov konania vopred predpokladať, ani s týmto termínom zatiaľ ďalej pracovať," poznamenal.

Pôvodne sa uvažovalo, že by vyhliadková veža ako nová atrakcia hlavného mesta mohla byť vybudovaná a sprístupnená na jeseň minulého roka.

Výstavba sa mala začať v auguste 2018. Proces však predĺžilo získavanie povolenia od okresného úradu a vyňatie pozemku z Lesníckeho pôdneho fondu pod vyhliadkovú vežu. Termín sa následne posunul na rok 2019.

Trvanie výstavby sa odhaduje zhruba na dva mesiace. Dodávateľa stavebných prác vybrala mestská časť vo verejnom obstarávaní.

Vyhliadka v areáli bývalej raketovej základne by mala byť vysoká 21 metrov, teda zhruba ako sedemposchodová budova. Tvoriť ju bude sedem vyhliadok, tie najkrajšie majú ponúkať najvyššie poschodia. Návštevníkom by mala ponúkať výhľady na Alpy či Viedeň, v prípade dobrého počasia až na Zobor v Nitre. Dostupná by mala byť peším a cyklistom. Má to byť verejne prístupná atrakcia, samospráva vstupné neplánuje vyberať. Budú tam však výstražné tabuľky, ktoré budú upozorňovať na to, že napríklad v zime bude na vyhliadku vstup zakázaný.