Mestské hradby v Bratislave zostanú aj naďalej zatvorené

Hlavné mesto hradby zatvorilo, keďže na viacerých miestach hrozilo zrútenie časti muriva.

16. aug 2019 o 14:11 SITA

BRATISLAVA. Mestské hradby v Bratislave ostanú i naďalej zatvorené. Hlavné mesto ich bolo nútené zatvoriť, keďže na viacerých miestach hrozilo zrútenie časti muriva.

Bratislavský magistrát má vypracovanú projektovú dokumentáciu pre celkovú obnovu pamiatkovo chráneného objektu mestských hradieb na Staromestskej ulici v rozsahu schváleného architektonicko-historického výskumu.

Pre agentúru SITA to uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla.



Momentálne je projektová dokumentácia predložená na vyjadrenie dotknutým orgánom a organizáciám a zapracovávajú do nej pripomienky Krajského pamiatkového úradu. Mesto taktiež zvažuje dočasné sprístupnenie hradieb a dalo si vyhotoviť statický posudok.

V posudku sú presne vyšpecifikované postupy statického zabezpečenia havarijného stavu s návrhom sanácie. Po odsúhlasení finančných prostriedkov začne Generálny investor Bratislavy s výberom zhotoviteľa.



Bratislavský magistrát chce taktiež riešiť situáciu s nepovoleným parkoviskom na Tyršovom nábreží.

"Priestor na Tyršovom nábreží nie je parkovisko. Len sa ako odstavná plocha využíva a dlhodobo je to tolerované. Tento priestor je veľmi hodnotný a je to pozemok, ktorý perspektívne aj vzhľadom na to, ako je situovaný, nemá slúžiť ako parkovisko," povedal Bubla.



Mesto chce zrevitalizovať Tyršovo nábrežie, vrátane Sadu Janka Kráľa. "Je to skôr plocha pre rekreáciu, šport, mestské eventy a pod. Závisí to však od mnohých procesných úkonov. Zatiaľ sme len na začiatku, ale chceli by sme to stihnúť určite do konca volebného obdobia,“ dodal Peter Bubla.