Plánovaná cyklotrasa v Bratislave má spojiť Bory, Dúbravku a Lamač

Predpokladaná výška nákladov na výstavbu cyklotrasy je 1,6 milióna eur.

15. aug 2019 o 18:17 SITA

BRATISLAVA. Plánovaná nová cyklotrasa v Bratislave má spojiť bratislavské mestské časti Lamač, Dúbravku a nákupné centrum Bory.

Na projekte spolupracuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK) s mestskými časťami Lamač a Dúbravka. Predpokladaná výška nákladov na výstavbu cyklotrasy je 1,6 milióna eur a financovanie zastrešuje BSK zo svojho rozpočtu.

Cyklotrasa má aktuálne územné rozhodnutie a pripravujú projekt pre stavebné povolenie. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinatová.



Po novej cyklotrase by mali cyklisti prejsť do Lamača lávkou ponad železnicu. Okrem cyklolávky projekt zahŕňa aj cykloprepojenie smerom do Borov a predĺženie Saratovskej ulice.

Cyklolávka a prepojenie Lamača a Dúbravky by malo stáť na miestach, kde pred rokmi plánovali cestné spojenie týchto mestských častí, ktoré nakoniec neuskutočnili. Pod diaľnicou sa však počítalo s možnosťou tejto cesty.



Cyklisti a chodci by mali po lávke prejsť ponad železnicu do lamačskej ulice Podháj.

"Táto komunikácia mala potom pokračovať ponad železnicu. Teraz by tadiaľto mala viesť cyklotrasa, musí však rešpektovať v budúcnosti možné cestné spojenie do Lamača," uviedol Milan Beláček z miestneho úradu v Dúbravke, ktorý je taktiež architektom Cyklomostu slobody ponad rieku Moravu v Devínskej Novej Vsi.