Vo Vrakuni vybudujú do konca septembra zhruba 120 parkovacích miest

V septembri vybudujú na Rajeckej zo zatrávňovacej dlažby nové parkovisko.

14. aug 2019 o 16:48 TASR

BRATISLAVA. V bratislavskej mestskej časti Vrakuňa má do konca septembra vzniknúť zhruba 120 parkovacích miest.

Niektoré budú úplne nové alebo sa zlegalizujú také, ktoré boli na tráve či chodníkoch. Na sociálnej sieti o tom informuje starosta Vrakune Martin Kuruc.

"Začíname budovať nové parkovacie miesta na Rajeckej, pribudne asi 30 nových parkovacích miest, a na Stavbárskej 15 nových parkovacích miest. Pri zdravotnom stredisku do konca septembra pribudne zhruba 40 parkovacích miest," vymenoval starosta.

V septembri vybudujú na Rajeckej zo zatrávňovacej dlažby nové parkovisko, kde pribudne okolo 30 nových parkovacích miest. "To by malo byť do konca septembra zhruba 120 parkovacích miest," podotkol Kuruc.

Mestská časť deklaruje snahu nezasahovať príliš do zelene.

"Kde to pôjde, tak ju zachováme. Kde sa bude dať, dáme 'zatrávňovačky', a kde bol asfalt aj doteraz, tak bude aj naďalej," vysvetlil starosta. Verí, že sa týmto spôsobom zlepší parkovanie vo Vrakuni a mestská časť sa priblíži viac k parkovacej politike.