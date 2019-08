Bratislava obstaráva informačno-komunikačné technológie za 4,7 milióna eur

Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie trvá do tretieho septembra.

14. aug 2019 o 16:13 TASR

BRATISLAVA. Hlavné mesto obstaráva prostredníctvom dynamického nákupného systému (DNS) informačno-komunikačné technológie, príslušný spotrebný materiál a s tým súvisiacu podporu.

Jeho predpokladaná hodnota je 4.791.666 eur bez DPH a nákupný systém bude trvať od jeho zriadenia do vyčerpania financií alebo do uplynutia piatich rokov. Vyplýva to zo zverejnených súťažných podkladov.

Predkladanie žiadostí

Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS trvá do 3. septembra 12.00 h. V rámci tohto systému sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie tovarov, ktoré spadajú do skupiny počítačové zariadenia a spotrebný materiál.

Obstarávať sa budú najmä servery pre vnútornú potrebu magistrátu a pre parkovací systém.

Datacentrové switche pre vnútorné potreby magistrátu a datacentrové switche pre parkovaciu politiku. Taktiež počítače, notebooky, monitory, príslušenstvo a komponenty k počítačom, kamery pre optickú metropolitnú sieť, tlačiarne či diskové polia.

Elektronický proces

DNS je elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu.

Bratislavský magistrát v súťažných podkladov vysvetľuje, že ide o akýsi interný "kvalifikačný systém dodávateľov", ktorých bude verejný obstarávateľ vyzývať na predkladanie ponúk vo vyhlásených zákazkách danej skupiny tovarov.

"Systém je stále otvorený, a tak aj v priebehu jeho trvania sa vedia noví dodávatelia prihlásiť a zapojiť do súťaženia. Dodávatelia, ktorí nebudú zaradení/kvalifikovaní v tomto systéme, nebudú môcť predložiť ponuku na zákazky vyhlásené v systéme," vysvetlila samospráva.

Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v tomto systéme je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek podľa svojich reálnych potrieb.