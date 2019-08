Bratislavské UFO ponúka novú adrenalínovú atrakciu

Návštevníci môžu zažiť panoramatickú prechádzku po vonkajšom parapete vyhliadkovej veže.

14. aug 2019 o 13:23 TASR

BRATISLAVA. Vyhliadková veža UFO predstavuje tento rok novú verziu adrenalínovej atrakcie Skywalk. Ide o nočnú prechádzku v oblakoch, počas ktorej môžu návštevníci zažiť vysvietenú Bratislavu ako na dlani.

TASR o tom informovala manažérka UFO Dušana Pľuchtová.

V sprievode profesionálneho inštruktora sa záujemcovia vyberú na 360-stupňovú panoramatickú prechádzku po vonkajšom parapete vyhliadkovej veže.

Odvážnejší návštevníci si môžu vo výške 85 metrov vyskúšať aj tri pozície na kotviacich bodoch - nakloniť sa do priestoru, vykloniť sa do pozície hviezdy či zavesiť sa do priestoru vo forme hojdačky.

"Po výstupe na okennú rímsu sa hosťom naskytne neopakovateľný pocit slobody, blízkosti oblakov a vzdialenosti zeme. Vyhliadková veža UFO je jediným miestom v strednej Európe, ktoré takúto atrakciu ponúka," priblížila Pľuchtová.

UFO je súčasťou federácie World Federation of Great Towers, medzi členov ktorých patria aj veže ako Burdž Chalífa v Dubaji, Empire State Building v New Yorku alebo Eiffelova veža v Paríži.

Záujemcovia o adrenalínovú atrakciu sú však z dôvodu bezpečnosti povinní dodržiavať aj určité pokyny a opatrenia. Účastník prechádzky by napríklad nemal mať viac ako dva metre a nemal by byť ťažší ako 130 kilogramov.

Okrem iného nesmie mať menej ako 14 rokov a do 17. rokov musí byť sprevádzaný rodičom alebo zákonným zástupcom. Ten musí podpísať písomný súhlas a preukázať sa dokladom totožnosti s fotografiou.

Nočnú prechádzku dlhú 70 m je možné absolvovať dvakrát ročne. Najbližší termín je naplánovaný na 23. augusta o 21.00 h.