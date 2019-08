Ružinov plánuje zatepliť základnú školu na Borodáčovej

Predpokladaná hodnota zákazky je 707-tisíc eur.

14. aug 2019 o 12:23 SITA

BRATISLAVA. Mestská časť Ružinov vypísala v auguste verejnú súťaž na zateplenie pavilónov základnej školy na Borodáčovej 2, predpokladaná hodnota zákazky je 707-tisíc eur.

Vyplýva to z informácií vo Vestníku Úradu verejného obstarávania. Práce by mali trvať štyri mesiace od podpisu zmluvy a nemali by ovplyvniť priebeh vyučovania.

"Postup stavebných prác bude prispôsobený chodu školy,“ uviedla pre agentúru SITA riaditeľka komunikačného oddelenia Ružinova Tatiana Tóthová.

Vypísali tender

Uchádzači môžu predkladať ponuky do 22. augusta do 10:00. "Po splnení technických kritérií v požadovanom čase bude kritériom najnižšia cena,“ uviedla Tóthová.

V rámci stavebných prác pôjde o zateplenie pavilónov i telocvične, zhotovenie novej hydroizolácie a zateplenie niektorých častí striech a o výmenu klampiarskych konštrukcií vrátane oplechovania parapetov, nového bleskozvodu a nových odkvapových chodníkov.

Podľa oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže majú zateplenie i ostatné stavebné práce prispieť k zníženiu energetickej náročnosti stavby.

Prenájmu dve triedy

Základná škola na Borodáčovej 2 prenajme od septembra tohto roku priestory pre dve triedy novovzniknutej materskej škole s celkovou kapacitou 44 detí, o ktorej zriadení rozhodli ružinovskí poslanci na začiatku augusta.

"Vzhľadom na skutočnosť, že stále pretrváva vysoký záujem ružinovských rodičov o umiestnenie ich detí v materskej škole, mestská časť ako zriaďovateľ neustále hľadá možnosti navýšenia kapacity materských škôl,“ napísali v dôvodovej správe návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým mestská časť zriaďuje materskú školu na Borodáčovej 2.

Z informácií, ktoré z tejto dôvodovej správy vyplývajú, je zrejmý aj zámer Ružinova vytvoriť spojenú Základnú školu s materskou školou na Borodáčovej 2, k čomu je prvým predpokladom vytvorenie samostatnej materskej školy.