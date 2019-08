Technickú vychytávku je opäť vidieť

Dobrovoľníci vyslobodili zvyšok poslednej Rohlederovej koľajnice, ktorá pomáhala vlakom zvládnuť ostrú zákrutu

27. aug 2019 o 10:00 Jana Liptáková

NOVÉ MESTO. Ešte pred pár týždňami bolo treba zvyšky Rohlederovej koľajnice na bratislavskej Filiálke pri Trnavskom Mýte prácne hľadať medzi burinou a v nánosoch zeminy a štrku. Dnes toto zaujímavé technické riešenie môžu nadšenci historickej železničnej techniky znova obdivovať. Počas prvých dvoch augustových sobôt dobrovoľníci zo Zelenej hliadky niekoľkometrové zvyšky koľajnice vykopali a sprístupnili tak očiam verejnosti.

Iniciátorom bol Matúš Čupka, zakladateľ Zelenej hliadky a kandidát na starostu mestskej časti Nové Mesto.

„Chceli sme ozvláštniť aktivity Zelenej hliadky a nevenovať sa len čiernym skládkam, oprave zábradlí a riešeniu iných bežných problémov mesta a skúsiť aj niečo, čo sa týka, napríklad, zachovania alebo sprístupnenia historických objektov,“ povedal Čupka.

Minulý rok zorganizoval sériu novomestských prechádzok, počas ktorých aktivisti ukazovali zaujímavé miesta v tejto mestskej časti, ktorá nie je z turistického hľadiska zvlášť vyhľadávaná.

„Počas nich sme objavili dve zaujímavosti, o ktorých sme si povedali, že by sme im vedeli dobrovoľníckymi aktivitami pomôcť. Boli to táto koľajnica a dve delostrelecké postavenia na ulici Zátišie,“ hovorí Čupka.

Zarastený zvyšok Rohlederovej koľajnice. (zdroj: Jana Liptáková)

Koľajnica je podľa Čupku významnou technickou železničnou pamiatkou, posledná svojho druhu v Česku a na Slovensku.

Dobrovoľnícku akciu čistenia koľajnice naplánovali na sobotu 3. augusta. Kým približne desiatku dobrovoľníkov a dobrovoľníčok vyhnala z Filiálky doteraz najväčšia prietrž roku 2019, podarilo sa im koľajnice odkryť . O týždeň neskôr sa stretli znovu a vybrali zvyšné nánosy spomedzi koľajníc až po zvyšky podvalov.

(zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

„Ešte plánujeme umiestniť na nevyužívanú tabuľu hneď vedľa koľajnice základné informácie o tomto technickom riešení, aby si ich okoloidúci mohli prečítať. Možno pri nej raz pribudne aj keška,“ hovorí Čupka.

(zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Čo je to Rohlederova koľajnica Rohlederova koľajnica sa používala na miestach, kde bolo potrebné železničné vlečky alebo električkové trate viesť oblúkmi s malým polomerom, teda v stiesnených pomeroch. Toto riešenie umožnilo vagónu „vyliezť“ na koľajnicu a zvládnuť prudkú zákrutu bez vykoľajenia. Na území bývalého Rakúsko-Uhorska je známa pod názvom Rohlederova koľajnica podľa patentu Maxa Rohledera. V iných nemecky hovoriacich krajinách sa na označenie tohto technického riešenia používal názov Auflaufkurve alebo Deutschlandkurve. „Rohlederova koľajnica využívala princíp, keď jedno koleso išlo po vnútornej koľajnici obvyklým spôsobom a po vonkajšej koľajnici išlo koleso po okolesníku, teda po časti kolesa s väčším priemerom, ktorá primárne slúži na držanie dvojkolesia v koľaji. Tým sa významne znížilo jeho prešmykovanie,“ vysvetlil Michal Tunega zo Železničného múzea SR na Rendezi v Rači. Toto technické riešenie bolo v minulosti relatívne bežné a bolo použité aj pri odbočke železničnej dráhy z Filiálky do neďalekej elektrotechnickej fabriky Siemens-Schuckert, ktorá mala polomer iba 40 metrov. Tunega odhaduje, že ho postavili pred rokom 1914 a že vlečka závodu sa prestala používať zhruba v polovici 80. rokov 20. storočia. Dnes už na mieste fabriky stoja obytné domy a jej históriu pripomínajú len brána a zvyšok koľají. Údajne bola obdobná koľajnica použitá aj v rafinérii Apollo. Pred pár rokmi Železničné múzeum prevzalo do svojej zbierky najzaujímavejší kus Rohlederovej koľajnice z Filiálky. Ide o šesťmetrovú časť z prechodu z normálnej koľajnice na Rohlederovu koľajnicu. „Je uložený u nás v depozitári a v budúcnosti plánujeme jeho zreštaurovanie a vystavenie v expozícii,“ vysvetlil Tunega.

Čo bude ďalej s Filiálkou?

Budúcnosť bývalej železničnej stanice Filiálka pri Trnavskom Mýte ostáva naďalej nejasná. V júni Železnice Slovenskej republiky zverejnili štúdiu realizovateľnosti uzla Bratislava, ktorá ponúka päť alternatív rozvoja železničnej dopravy v Bratislave a celom kraji. Z nich dve, alternatívy 4 a 5 rátajú s novou železničnou stanicou Bratislava Filiálka.

Sú v podstate totožné, líšia sa len technickým riešením úseku Bratislava predmestie – Bratislava Filiálka. Alternatívy navrhujú diaľkovú a medziregionálnu osobnú doprava sústrediť do bratislavskej hlavnej stanice, regionálna a prímestská doprava má byť z troch smerov (Pezinok, Senec, Dunajská Streda) sústredená do novej železničnej stanice Bratislava Filiálka, ďalšie tri smery (Malacky, Rajka a Viedeň cez Kittsee) do stanice Bratislava-Petržalka a smer Viedeň cez Marchegg na hlavnú stanicu. Investičné náklady alternatívy štyri sú približne 948 miliónov eur a alternatívy päť takmer 960 miliónov eur.

„Mesto Bratislava preferuje alternatívu s výstavbou železničnej stanice Filiálka,“ informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Bratislavský samosprávny kraj preferuje alternatívu číslo štyri, ktorá tiež obsahuje obnovenie stanice Bratislava-Filiálka. „Okrem opatrení v uzle Bratislava považuje BSK za nevyhnutné modernizáciu trate Bratislava – Kúty, trate Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo, zvýšenie priepustnej výkonnosti trate Bratislava – Dunajská Streda – Komárno a zvýšenie priepustnej výkonnosti na už zmodernizovanej trati Bratislava – Trnava,“ uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Definitívne rozhodnutie padne podľa ministerstva dopravy počas ďalších stupňov prípravy. „Pri rozhodovaní o preferovanej alternatíve je, samozrejme, najdôležitejšia funkčnosť a možnosť rozvoja celého systému,“ zdôraznil rezort dopravy s tým, že kľúčové na zabezpečenie financovania projektu, najmä pri využití eurofondov, je zachovanie ekonomickej efektívnosti.

Bratislavský magistrát v súčasnosti rokuje so ŽSR o harmonograme stavebný prác.(SITA, TASR)