Dopravný podnik zvýšil mzdy, stále hľadá nových zamestnancov

Dopravný podnik Bratislava hľadá údržbárov, mechanikov i šoférov.

8. aug 2019 o 15:35 SITA

BRATISLAVA. Dopravný podnik Bratislava hľadá údržbárov, mechanikov i šoférov. Súčasným zamestnancom zvýšilo nové vedenie platy o 10 percent v prípade šoférov a o 20 percent v prípade dielenských pracovníkov. Uviedla to dnes hovorkyňa DPB Adriana Volfová v tlačovej správe. Zvyšovanie miezd bolo podľa slov nového predsedu predstavenstva DPB Martina Rybanského prvým krokom nového manažmentu. Nové vedenie chce zlepšiť aj komunikáciu s cestujúcimi. „Nechceme robiť zmeny od stola,“ uviedol nový manažér PR a marketingu DPB Martin Žarnovický.

Cestujúcich čakajú viaceré zmeny, DPB sa chce inšpirovať práve ich návrhmi na zlepšenie cestovania verejnou hromadnou dopravou. „Budeme zbierať podnety aj priamo na zastávkach,“ uviedla Volfová a dodala, že cestujúci môžu posielať podnety aj cez Facebook. „Počas prvých dní poslalo podnety už viac ako 200 cestujúcich. Tí prevažne navrhujú zlepšenie intervalu na vyťažených linkách, zmeny trasy autobusov, premenovanie zastávok či rozšírenie klimatizácie do ďalších vozidiel,“ uviedla.

„Všetky nové vozidlá, ktoré DPB nakúpi, budú už vybavené výkonnou klimatizáciou. Novinkou bude automatické zatváranie dverí na fotobunku, ktorá bude zabraňovať zbytočnému úniku vychladeného vzduchu z vozidla. V spolupráci s mestom by chcel DPB nainštalovať klimatizáciu aj do desiatok starších vozidiel, ktoré budú ešte niekoľko rokov v prevádzke,“ uviedla Volfová. Do septembra chcú upraviť aj trasy niektorých liniek. Spoje chcú presmerovať viac cez centrum mesta, čím by sa mohol zlepšiť prestup na električky. Uvažujú aj na rozšírení hromadnej dopravy do nových častí Bratislavy, ako sú Bory, Slanec či Podunajská brána. „Zlepšiť chceme aj obsluhu horšie dostupných častí Rače, kam by sa po novom mohli predĺžiť súčasné linky alebo zaviesť nové autobusové linky,“ dodala Volfová. Autobusy by podľa nej mohli v budúcnosti častejšie premávať aj do Lamača, na Trnávku, do Ružinova, či Jaroviec. Dopravný podnik sa takto pripravuje na zavedenie parkovacej politiky, pre ktorú predpokladajú výrazný nárast počtu cestujúcich verejnou dopravou.