Bratislavu aj celý kraj trápi nedostatok učiteľov

Dopyt je najmä po učiteľoch prvého stupňa a materských škôl.

7. aug 2019 o 9:45 TASR

BRATISLAVA. V Bratislave pred začiatkom nového školského roka 2019/2020 chýbajú učitelia.

Dopyt je najmä po učiteľoch prvého stupňa a materských škôl, ktorých je v hlavnom meste nedostatok. Pre TASR sa na tom zhodli viaceré mestské časti Bratislavy.

Na portáli pre učiteľov edujobs.sk bolo 25. júla voľných 744 voľných miest, z toho 423 práve v Bratislavskom kraji.

V utorok to bolo 843 ponúk, z toho 483 miest v Bratislavskom kraji. Najviac ponúk bolo celoslovensky zverejnených na chýbajúce miesta učiteľov druhého stupňa (211), nasledovali učitelia stredných škôl (118), prvého stupňa (117) a materských škôl (84).

Čo sa týka Bratislavského kraja, situácia je podobná, chýbajú najmä učitelia prvého a druhého stupňa, stredných a materských škôl.

Problémy majú viaceré mestské časti

Nedostatok učiteľov trápi aj najväčšiu bratislavskú mestskú časť Petržalka.

"Chýbajú desiati učitelia na prvom stupni základných škôl, sedem vychovávateľov v školských kluboch detí, učitelia matematiky, fyziky, informatiky, anglického a nemeckého jazyka na druhom stupni. Okrem toho potrebujeme šesť učiteliek do materských škôl, ale aj troch asistentov učiteľov do materských škôl," povedala pre TASR Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou mestskej časti Petržalka. Ako doplnila, do základných škôl potrebujú 23 asistentov učiteľov.

Situácia v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto je podobná. "Je nedostatok učiteľov prvého stupňa, po ktorých je v Bratislave mimoriadny dopyt. Potrebujeme aj kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov, ktorí majú v Bratislave mnohé možnosti lepšieho finančného ohodnotenia," poznamenal pre TASR hovorca mestskej časti Nové Mesto Marek Tettinger.

Dodal, že záujem je aj o kvalifikovaných učiteľov prírodovedných predmetov.

Riaditeľka komunikačného oddelenia mestskej časti Ružinov Tatiana Tóthová pre TASR potvrdila, že viaceré materské a základné školy v tejto mestskej časti hľadali, respektíve stále hľadajú do svojich radov nových učiteľov. "Väčšinou sú to učitelia prvého stupňa a materských škôl, ale potrebujeme aj vychovávateľov, učiteľov matematiky, fyziky a cudzích jazykov," potvrdila.

Aj v bratislavskej mestskej časti Lamač evidujú chýbajúcich učiteľov. Ako uviedla pre TASR Hana Ifková z referátu prevádzky škôl, školských a predškolských zariadení, športovísk a detských ihrísk Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač, na Základnej škole na Malokarpatskom námestí absentujú napríklad dve učiteľky prvého stupňa, dve vychovávateľky a jeden špeciálny pedagóg. Hovorca mestskej časti Karlova Ves Branislav Heldes pre TASR poznamenal, že počas prázdnin v materských školách obsadili štyri voľné miesta, aktuálne chýbajú ešte dve učiteľky.

"Na základných školách evidujeme nedostatok učiteliek pre prvý stupeň. Momentálne chýba aj učiteľ nemeckého jazyka," uzavrel.

Majú väčšie možnosti

Nedostatok učiteľov v Bratislavskom kraji potvrdil aj odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva. Zároveň rezort poznamenal, že pedagógovia majú najmä v hlavnom meste, predovšetkým tí s aprobáciou na cudzie jazyky a informatiku, väčšie možnosti nájsť si lepšie ohodnotenú prácu mimo školstva.

"Personálne obsadenie školy je v kompetencii riaditeľa školy, ide nielen o pedagogických a odborných zamestnancov, ale aj nepedagogických zamestnancov, napríklad kuchárky, upratovačky a podobne," uviedol rezort školstva s tým, že preto si v tejto súvislosti nevedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie. Podľa ministerstva školstva každoročne vychádza z pedagogicky zameraných fakúlt množstvo absolventov učiteľských odborov, veľká časť z nich však ani neuvažuje nad prácou v školstve.

Ministerstvo tvrdí, že na zvýšenie zamestnanosti absolventov v školách a školských zariadeniach vytvorilo v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch "systémové predpoklady na zatraktívnenie povolania učiteľ tým, že ustanovilo právo na ochranu pred prejavmi sociálno-patologického správania zo strany ostatných pedagogických a odborných zamestnancov".

Za jeden z dôležitých krokov smerujúcich k podpore a nárastu atraktivity učiteľského povolania pre absolventov pedagogických fakúlt ministerstvo považuje zvyšovanie platov začínajúcich učiteľov od nového školského roka.