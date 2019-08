Interval aktivácie lístka v aplikácii integrovanej dopravy chcú skrátiť

V súčasnosti je potrebné čakať minútu od nákupu do začiatku platnosti lístka.

6. aug 2019 o 7:49 SITA

BRATISLAVA. Interval od nákupu lístku po jeho aktiváciu v aplikácii integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji (IDS BK), cez ktorú si cestujúci v Bratislave môžu kúpiť lístky na mestskú hromadnú dopravu (MHD), plánujú skrátiť na 30 sekúnd.

V súčasnosti je potrebné čakať minútu od nákupu do začiatku platnosti lístka, čo spôsobovalo, že cestujúci nastúpil do vozidla ešte bez platného lístka a mohol teda dostať pokutu.

„S partnermi rokujeme o skrátení tohto intervalu,“ informoval agentúru SITA hovorca bratislavskej integrovanej dopravy (BID) Miroslav Staník.

Podľa prepravného poriadku IDS BK môže cestujúci do dopravného prostriedku nastúpiť len s platným cestovným lístkom, teda až po tom, ako je lístok v aplikácií v zelenej farbe a časomiera odpočítava dobu platnosti lístka.

„Časový interval od zakúpenia po aktiváciu je bežný aj v zahraničí. Napríklad pražská integrovaná doprava využíva vo svojej mobilnej aplikácii „PID Lítačka“ 120-sekundový interval od zakúpenia po aktiváciu cestovných lístkov. Preto cestujúcim zdôrazňujeme, že do vozidla môžu nastúpiť vždy len s platným cestovným lístkom,“ uviedol Staník.

Skrátenie intervalu od zakúpenia po aktiváciu môže predísť situácií, že cestujúci nastúpi do vozidla MHD bez platného, hoci zakúpeného lístka, pričom pri kúpe cestovných lístkov prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK je čas ich aktivácie polovičný napríklad v porovnaní s kúpou cestovných lístkov prostredníctvom SMS.

„Časový interval od zakúpenia cestovného lístka po jeho aktiváciu je štandardným nástrojom pri kúpe lístkov prostredníctvom mobilnej aplikácie. Je to jeden zo spôsobov ako obmedziť cestovanie „načierno“, kedy by si cestujúci zakúpili cestovný lístok až vo chvíli, keď do vozidla nastúpia revízori,“ dodal Staník.