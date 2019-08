Do Karlovej Vsi nejazdia pre poškodené vedenie električky

Autobusy X5 jazdia z Dúbravky a Karlovej Vsi až pod Most SNP.

2. aug 2019 o 8:51 TASR

BRATISLAVA. Pre poškodenie trolejového vedenia a zberača je zastavená električková doprava do bratislavskej Karlovej Vsi.

Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava na sociálnej sieti. Obnovenie dopravy sa predpokladá okolo 10.00 h.

Autobusy X5 jazdia momentálne z Dúbravky a Karlovej Vsi až pod Most SNP. DPB vypravuje na linku všetky voľné vozidlá a postupne pridáva ďalšie autobusy. Napriek tomu treba rátať s meškaním.

"Interval autobusov by nemal byť vyšší ako 10 minút," informuje DPB. Očakáva, že autobusy budú jazdiť plné, preto cestujúcim z Dlhých dielov odporúča prestúpiť z trolejbusov na Molecovej na autobusy linky 29, ktoré premávajú zo zastávky Vodárenské múzeum.

"Pokiaľ by kapacita autobusov X5 veľmi nepostačovala, uvažujeme nad operatívnym odkloňovaním autobusu 29 priamo cez zastávku Molecova, kde by vypomáhal autobusom náhradnej dopravy," spresňuje DPB. Električky X6 premávajú okružnou trasou Námestie SNP - tunel - Chatam Sófer - Most SNP - Šafárikovo námestie - Námestie SNP. Na významné prestupné uzly posiela DPB dispečerov, ktorí budú informovať cestujúcich.

Električky do Karlovej Vsi nepremávali vo štvrtok od 18.00 do 19.35 h. Dôvodom bolo vykoľajenie električky na Molecovej.