Štúdia pre Dunajbus bude hotová až v októbri

Pravidelná osobná lodná doprava má spájať mestá a obce dunajského regiónu.

30. júl 2019 o 14:48 SITA

BRATISLAVA. Štúdia realizovateľnosti pravidelnej osobnej lodnej dopravy, ktorá má spájať mestá a obce dunajského regiónu Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja s Bratislavou má byť hotová do októbra tohto roka. Na štúdiu minuli z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 92 200 eur, hotová mala byť už vo februári.

Dunajbus ako forma dopravy do hlavného mesta by sa mohla dotknúť približne stotisíc obyvateľov.

Predpokladaný rozpočet pre tento projekt je 60 miliónov eur. Agentúru SITA o tom informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDaV SR).



Projekt Dunajbus pripravuje Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji Pro-Danubia. V rámci technického riešenia projektu hovoria o siedmich rýchlolodiach s kapacitou 120 až 140 osôb na jedno plavidlo, z toho 85 až 100 miest na sedenie, 40 miest na státie a 30 miest pre bicykle.

K už existujúcim prístaviskám v Šamoríne (okres Dunajská Streda), Hamuliakove (okres Senec) a Čunove (Bratislava 5) pribudne ďalších šesť, a to Kyselica, Vojka nad Dunajom (obe Dunajská Streda), Eurovea, Aucafe, River park a Devín.

Plánujú tiež zriadiť dva vlnolamy v oblasti zdrže Hrušov a vybudovať dve záchytné parkoviská, jedno v Šamoríne a jedno v Hamuliakove. Projekt počíta aj s potrebou jedného zimného prístavu, okrem iného aj pre servisné účely.



Z Hamuliakova do centra Bratislavy sa cestujúci lodnou dopravou dostanú do 25 minút. Pre porovnanie, cesta autom na tomto úseku ráno medzi 7:00 a 9:00 v pracovný deň trvá v priemere hodinu a pol. „Výhodou lodnej dopravy je, že bez ohľadu na podmienky v cestnej premávke, cestujúcich vždy dopraví na miesto určenia v rovnakom časovom intervale, a tým sa výrazným spôsobom skráti čas cestovania predovšetkým v ranných a popoludňajších špičkách,“ uviedli z Odboru komunikácie MDaV SR. Dunajbus má odľahčiť cesty v priemere o 1 500 áut denne.



Peniaze pre realizáciu tohto projektu chce rezort dopravy čerpať z eurofondov, konkrétne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Prostriedky z tohto programu je však potrebné vyčerpať do roku 2023.