Rád trinitárov vykupoval kresťanských zajatcov

V Bratislave po nich ostal unikátny barokový kostol

27. aug 2019

STARÉ MESTO. Kostol sv. Jána z Mathy a sv. Felixa z Valois na Župnom námestí, ľudovo známy aj ako trojička, je jednou z najvýznamnejších barokových pamiatok v Bratislave. Nielenže jeho interiér, na rozdiel od iných, opakovane prestavovaných kostolov, ostal dodnes zachovaný takmer bezo zmien, jeho architektúra v štýle dynamického baroka je pozoruhodná z viacerých hľadísk.

Výstavba kostola súvisí z inváziou osmanských Turkov na naše územie. Dal ho totiž postavil rád trinitárov, ktorých hlavnou činnosťou bolo vykupovanie kresťanských zajatcov z moslimského zajatia.

Rád trinitárov, ktorý býva označovaný aj ako rád Najsvätejšej Trojice, založili svätý Ján z Mathy a svätý Felix z Valois koncom 12. storočia. Charakterizovalo ich biele rúcho, hnedý plášť a červeno-modrý kríž na prsiach i plášti.

„Rád na naše územie pozval Leopold I. v roku 1688, aby pomohol s vykupovaním kresťanských zajatcov,“ povedala Eva Trúchla počas prehliadky kostola zorganizovanej občianskym združením Bratislavské rožky. Osmanskí Turci sa v roku 1683 dostali až pred brány Viedne a aj keď sa Leopoldovi s pomocou posíl z Poľska podarilo vojská Osmanskej ríše poraziť, veľa vojakov, ako aj bežných obyvateľov padlo do zajatia.

Do Prešporku rád priviedol arcibiskup Leopold Kolonič. Vďaka štedrým mecenášom, medzi ktorými nechýbali ani arcibiskup Imrich Esterházy či rodiny Pálffyovcov a Zičiovcov, rád získal pozemky pred vtedajšími hradbami mesta. V minulosti sa tu nachádzal Kostol sv. Michala aj s cintorínom. Ten však obrancovia mesta dali spolu s osadou v roku 1529 zbúrať, aby mali lepší prehľad o útočiacich Osmanoch.

Rád začal so stavbou kostola v roku 1717, vysvätený bol v roku 1725. Vedľa kostola vybudoval aj kláštor. Ten však cisár Jozef II. v roku 1782 zrušil.

„Zachované ostali len tie rehoľné rády, ktoré, dnešným jazykom povedané, vykonávali verejnoprospešnú prácu, ako napríklad venovali sa vzdelávaniu alebo prevádzkovali nemocnice,“ ozrejmila Trúchla. To však nebol prípad tohto žobravého rádu.

Kláštorná budova najprv slúžila ako vojenská nemocnica a v roku 1844 ju staviteľ Ignác Feigler starší prestaval na Župný dom.

Pozoruhodná architektúra

Kostol sv. Jána z Mathy a sv. Felixa z Valois kostol dal postaviť rád trinitárov

jeho výstavba sa začala v roku 1717

vysvätený bol 7. júla roku 1725

až do postavenia Katedrály sv. Šebastiána v Krasňanoch kostol plnil funkciu katedrálneho chrámu Vojenského ordinariátu Ozbrojených síl SR (2003-2009)

„Za predobraz tohto kostola sa považuje Kostol sv. Petra od Lukasa von Hildebrandta vo Viedni, lenže doteraz sa nepodarilo nájsť písomné potvrdenie,“ povedala Trúchla.

Kostol postavený v štýle dynamického baroka má viacero architektonických zvláštností, ktoré sa pri iných kostoloch na území dnešného Slovenska vyskytujú len veľmi zriedka.

„Ako prvý kostol na území Slovenska má dovnútra preliačené priečelie a oválnu hlavnú loď,“ vysvetlila Trúchla.

Podľa dobových rytín boli v minulosti veže kostola ukončené barokovými helmicami. Dnes sú ukončené plytkými ihlanmi.

Bohato zdobený vstupný portál zobrazuje Svätú Trojicu. Je to motív, ktorý sa opakovane vyskytuje v takmer v pôvodnom stave zachovanom interiéri kostola.

„Keď si človek sadne do jeho lavíc, môže si predstaviť ľudí v 18. storočí, ako žili či aký bol ich vzťah k životu,“ povedala Trúchla.

Sú to však klenby s iluzívnou freskou, prečo do kostola často zamieria aj zahraniční návštevníci. Aj keď sú obe klenby, nad presbytériom, ako aj hlavnou loďou, pomerne plytké, fresky s využitím fiktívnych architektúr dokonale evokujú dojem vysokých kupol. Ich autorom je taliansky barokový maliar Antonio Galli Bibiena a kostol trinitárov je jediným v Bratislave s takouto výzdobou. Na menšej klenbe ukončenej vo vrchole malým otvorom s priehľadom do neba s poletujúcimi anjelikmi namaľoval umelec aj modročervený kríž - symbol trinitárskeho rádu. Na monumentálnej freske nad loďou sú symetricky členené stĺpy zbiehajúce sa do stredu doplnené laternou. V nej sa otvára pohľad do neba, kde tróni Najsvätejšia Trojica.

Zázračný obraz Panny Márie z Regensburgu

Po stranách kostola sa nachádza šesť bočných oltárov. Z nich najviac zaujme oltár s obrazom Zázračnej Panny Márie z roku 1736, ktorý ako jediný nemá stĺpovú architektúru. Donátorom tohto votívneho, ďakovného oltára s kópiou zázračného obrazu Krásnej Panny Márie z Regensburgu bol predseda Uhorskej kráľovskej komory, gróf Karol Zichy.

„Oltár zobrazuje dvoch anjelov nesúcich obraz Panny Márie s Ježiškom. Nad nimi dvojica anjelikov drží stuhu s mariánskou modlitbou SANCTA MARIA OPN, čo po slovensky znamená Svätá Mária oroduj za nás,“ povedala Trúchla.

Niektorí historici umenia sa prikláňajú k myšlienke, že autorom oltára je samotný Juraj Rafael Donner. Podľa iných ide o umelca z Donnerovho okruhu.

„Významný barokový sochár Donner pôsobil v Prešporku desať rokov a vytvoril tu množstvo barokových diel. Mal tu tiež žiakov a nasledovníkov, s ktorými spolupracoval,“ ozrejmila Trúchla. Jeho najznámejšie diela, socha sv. Martina a kaplnka sv. Almužníka sa nachádzajú v Katedrále sv. Martina.

Majstrom z Donnerovho okruhu je tiež pripisovaná kazateľnica s plastikami zobrazujúcimi štyroch evanjelistov - Jána, Matúša, Mareka a Lukáša.

Nad ňou sa nachádza tak-zvaná zvuková strieška.

„Zabraňuje rozptylu zvuku a vďaka nej všetci veriaci, ktorí sa v kostole nachádzali, dobre počuli,“ povedala Trúchla. Dnes sa kazateľnica už nevyužíva a o zvukový komfort sa starajú mikrofóny.

Monumentálny hlavný oltár pravdepodobne nie je pôvodný a pochádza z polovice 18. storočia. Dominuje mu obraz od nemeckého maliara Franza Xavera Palka zobrazujúci zakladateľov rehole Jána z Mathy a Felixa z Valois, ako vykupujú otrokov z tureckého zajatia.

Do krypty len dvakrát do roka

Pod kostolom sa nachádza krypta kopírujúca oválny pôdorys kostola. Sú v nej pochovaní rádoví bratia, ale aj civilné osoby.

„Podľa jedného trinitára z Poľska, ktorý náš kostol v minulosti navštívil, je táto krypta jedným z mála pohrebísk trinitárov, ktoré sa vôbec zachovalo,“ povedal súčasný farár kostola trinitárov Tomáš Krampl.

Vpredu v krypte sa nachádza oltárny obraz z roku 1725 zobrazujúci duše v očistci a Boží hrob so sochou mŕtveho Krista.

„Toto miesto slúžilo na dva účely. Pri oltári sa slúžili omše za duše v očistci a k Božiemu hrobu sa veriaci chodili modliť na Bielu sobotu,“ vysvetlil farár.

Krypta na tieto účely slúži dodnes. Počas Dušičiek je krypta otvorená celý týždeň od 1. do 8. novembra a za účasti veriacich sa tu konajú omše za zosnulých. Na Bielu sobotu sa sem veriaci chodia modliť k Božiemu hrobu.

