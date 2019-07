Bratislavský kraj plánuje zlepšiť dopravný systém

Cieľom je zabezpečiť čo najlepšiu mobilitu pre ľudí v rámci celého regiónu.

24. júl 2019 o 14:10 SITA

BRATISLAVA. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) chce zabezpečiť stabilný dopravný systém v celom kraji.

Ako v stredu uviedla v tlačovej správe hovorkyňa BSK Lucia Forman, kraj predstavil odbornej verejnosti prvú fázu spracovania dokumentu s názvom Plán udržateľnej mobility v Bratislave, mal by byť hotový do konca roka. Pri jeho tvorbe spolupracovali aj so samosprávami či dopravcami.

„Cieľom je zabezpečiť čo najlepšiu mobilitu pre ľudí v rámci celého regiónu,“ uviedla podpredsedníčka BSK pre dopravu Alžbeta Ožvaldová a dodala, že ďalším krokom bude verejné prerokovanie, aby sa k dokumentu vyjadrili dopravcovia, predstavitelia samospráv i štátnej správy. Ich pripomienky budú zapracované do strategického materiálu.

Prostredníctvom plánu udržateľnej mobility chce kraj zvýšiť kvalitu života obyvateľov.

Očakáva rozvoj všetkých významných druhov dopravy a predpokladá uprednostňovanie tých druhov, ktoré sú trvalo udržateľné a šetria životné prostredie.