Nájomná zmluva medzi krajom a Cvernovkou má nové podmienky

Nadácia Cvernovka si bude môcť vybrať kde chce viac investovať.

10. júl 2019 o 11:20 SITA

BRATISLAVA. Nadácia Cvernovka si bude môcť vybrať, či chce viac investovať do budovy a areálu školy, alebo do budovy a areálu internátu na Račianskej ulici.

Bez ohľadu na výber si bude môcť odrátať výšku investície od celkového nájmu, ktorý predstavuje 126-tisíc eur ročne.

Rozhodli o tom poslanci BSK na júnovom zasadnutí krajského zastupiteľstva, informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.

Rozhodnú sa, kam investujú

„Nadácia Cvernovka má budovu Strednej odbornej školy chemickej (SOUŠCH) a príslušného internátu na Račianskej ulici, ktorých vlastníkom je BSK, v dlhodobom prenájme. V nájomnej zmluve sú zakotvené podmienky nájmu. Jednou z tých najzásadnejších je povinnosť preinvestovať konkrétny objem peňazí do rekonštrukcie nehnuteľností, pričom investované peniaze si potom nadácia môže odrátať od výšky nájmu,“ informoval predseda BSK Juraj Droba.



Komplex bývalej chemickej strednej školy tvorí objekt školy a internátu. Podľa pôvodnej zmluvy je Cvernovka povinná investovať 740-tisíc eur do budovy školy a areálu v okolí školy.

Ak konkrétne investície prispejú k technickému zhodnoteniu budovy, Cvernovka je povinná vykonať ich v prvých piatich rokoch nájmu.

V prípade budovy internátu a jeho areálu je minimálna výška investície 1,45 mil, pričom investície, ktoré budovu či areál technicky zhodnotia, musí vykonať v prvých desiatich rokoch nájmu.

Hodnotu investícií si môže nadácia odrátať z nájmu, ktorý predstavuje 60-tisíc eur ročne v prípade školy a 66-tisíc eur ročne v prípade internátu.

Podpísali dodatok

Po podpísaní schváleného dodatku k zmluve sa mení nájomný vzťah medzi krajom a nadáciou v kontexte investícií.

„Zmena spočíva v tom, že pokiaľ nadácia Cvernovka investuje do jedného z objektov sumu vyššiu, než vyplýva zo zmluvy, môže si túto prevyšujúcu sumu odrátať z celkového nájmu, to znamená aj z nájmu druhého objektu,“ uviedla Lucia Forman.

Nadácia už prekročila povinnú investíciu do budovy školy a vďaka upravenej nájomnej zmluve sa tak priblížila k celkovému naplneniu požadovanej výšky investovanej sumy do celého komplexu.



Nadácia Cvernovka si pôvodne prenajala od BSK len budovu školy a jej areál. Budova však bola neobývateľná, preto dostali na rok do prenájmu aj internát.

Neskôr predložili projekt na využitie internátu, ktorý zastupiteľstvo BSK schválilo a tak dostali do dlhodobého prenájmu aj internát.