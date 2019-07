Bratislavský kraj podporí tento rok 81 projektov, ktoré vybrala verejnosť

Konkrétne projekty vybrala verejnosť hlasovaním.

3. júl 2019 o 15:56 TASR

BRATISLAVA. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) podporí v rámci tohtoročného participatívneho rozpočtu 81 projektov v celkovej sume viac ako 255.800 eur.

Konkrétne projekty vybrala verejnosť hlasovaním. Zapojilo sa doň takmer 50.000 obyvateľov. TASR informovala Veronika Beňadiková, vedúca tlačového oddelenia Úradu BSK.

Najaktívnejší spomedzi hlasujúcich boli obyvatelia Starého Mesta. Tí rozhodli o podpore šiestich projektov za takmer 18.000 eur.

V druhom bratislavskom obvode (Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice) podporí kraj 13 projektov za viac ako 37.700 eur. V treťom bratislavskom obvode (Nové Mesto, Rača, Vajnory) získalo podporu osem projektov, ktoré si prerozdelia viac ako 28.000 eur.

Vo štvrtom bratislavskom obvode (Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica) bude finančne podporených 13 projektov sumou takmer 42.000 eur. V piatom bratislavskom obvode (Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo) si viac ako 34.000 eur prerozdelí desať projektov.

V Pezinskom okrese rozhodli hlasujúci o podpore pre deväť projektov v sume takmer 28.000 eur. V Malackom okrese si takmer 32.000 eur prerozdelí desať projektov.

V Seneckom okrese rozhodli obyvatelia, že podporených bude 12 projektov za viac ako 37.000 eur. Konkrétne projekty sú zverejnené na webovej stránke https://rozhodni-bsk.sk.

Prihlasovanie projektov spustil kraj začiatkom apríla, do polovice mája zaevidoval 118 žiadostí. Do samotného internetového hlasovania sa po formálnej kontrole dostalo 106 projektov. Hlasovať mohla verejnosť od 10. do 24. júna. Projekty sú podporené sumou do 3500 eur.