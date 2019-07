V materskej škôlke na Borodáčovej pribudne 44 voľných miest

Prihlasovanie detí je možné od 22. do 26. júla.

2. júl 2019 o 16:10 SITA

BRATISLAVA. V škôlke na Borodáčovej v bratislavskej mestskej časti Ružinov pribudne od septembra 44 nových miest pre deti.

Informovali o tom v utorok na oficiálnej webovej stránke materskej školy Borodáčova 2 Bratislava.

Podávanie písomných žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční od 22. do 26. júla od 9:00 do 13:00 v kancelárii tajomníčky Základnej školy Borodáčova 2.

Rodič má povinnosť predložiť písomnú žiadosť, občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Po odovzdaní písomnej žiadosti škôlka prednostne príjme deti, ktoré si majú plniť povinnú školskú dochádzku, teda sú vo veku päť až šesť rokov a následne deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Riaditeľ materskej škôlky bude informovať zákonného zástupcu dieťaťa o prijatí alebo neprijatí najneskôr do 5. augusta.



Pre kapacitné problémy s umiestňovaním detí do predškolských zariadení v mestskej časti Ružinov koncom apríla schválili nové pravidlá v podobe bodovacieho systému, na základe ktorého budú prijímať deti do materských škôl.

„Jedným z kritérií je aj trvalý pobyt rodičov, ale zohľadňuje sa viacero faktorov, teda nielen spomínaný trvalý pobyt,“ uviedla riaditeľka komunikačného oddelenia v Ružinove Tatiana Tóthová.