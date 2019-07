Krajský dopravný inšpektorát mení svoje stránkové hodiny

Zmena sa týka vysunutého pracoviska evidencie vozidiel na ulici Polianky v Bratislave.

2. júl 2019 o 14:46 SITA

BRATISLAVA. Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave mení z technických príčin svoje stránkové hodiny.

Zmena sa týka vysunutého pracoviska evidencie vozidiel na ulici Polianky v Bratislave.

Od 3. júla do 31. augusta budú stránkové hodiny v pondelok až štvrtok od 7:30 do 15:00 a v piatok od 7:30 do 14:00.

Informovala o tom bratislavská krajská polícia na svojej facebookovej stránke.