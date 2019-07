Poslancovi Uhlerovi sa nepáčilo výberové konanie šéfa DPB

Jozef Uhler a Peter Lenč vyjadrili svoje skúsenosti z výberových procesov.

2. júl 2019 o 14:29 TASR

BRATISLAVA. Lepšie a zrozumiteľnejšie sformulovanie podmienok, ktoré majú spĺňať jednotliví uchádzači, ale aj snaha nájsť toho najlepšieho kandidáta v opakovanom výberovom procese.

Ako možnosti urobiť výber šéfov mestských podnikov kvalitnejším to vidia poslanci bratislavského mestského zastupiteľstva (MsZ) Jozef Uhler a Peter Lenč, hostia relácie Mesiac v Bratislave, spravodajskej televízie Tablet.TV.

Kritika výberu šéfa dopravného podniku

Poslanci vyjadrili svoje skúsenosti z výberových procesov, ktorých sa ako členovia komisií zúčastnili.

"Ja musím povedať, že mám pozitívnu skúsenosť, všetko tam bolo v poriadku a bolo to veľmi zodpovedne pripravené i vedené," uviedol Lenč.

Uhlerova skúsenosť, konkrétne pri výbere šéfa DPB, je zasa opačná.

"Nepáčilo sa mi to. Ak sa dva mesiace pred výberovým konaním objaví meno istého človeka, ktorý vraj ani nechce kandidovať, no na poslednú chvíľu sa medzi kandidátmi predsa len objaví a napokon to aj vyhrá, hoci nemá požadovanú prax, tak sa mi to zdá až príliš podozrivé," priznal Uhler.

Prečítajte si tiež: Nesrovnal kritizuje novú parkovaciu politiku, ocenil by odbornejšiu argumentáciu

Za problém považuje, ak sa objavujú pochybnosti, že pri výbere sa nerešpektovali podmienky, ktoré sa stanovili v prípade predpokladov uchádzačov.

"Je pravda, že tie podmienky boli trochu alibisticky sformulované, hovorili o tom, že by bolo ideálne, ak by ten a ten človek spĺňal toto a toto. Ale aj tak si myslím, že ak máme pochybnosti, respektíve vieme, že sme nenašli toho najlepšieho kandidáta, mali sme buď diskutovať o tom, či aj tak je prijateľný, alebo jednoducho výber zopakovať. To sa však nestalo," upozornil.

Presnejšia definícia manažérov

Lenč mieni, že by bolo vhodnejšie, ak by mesto jasne deklarovalo, aký typ manažéra chce na konkrétnom poste mať.

"Ak by od začiatku povedalo, že je tam potrebný krízový manažér, mohlo sa vyhnúť otázkam, prečo nemá úspešný kandidát príslušné odborné vzdelanie," uviedol, narážajúc na medializovaný prípad výberu šéfa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS).

Jasná vízia uchádzačov

Podľa neho by tiež pomohlo, ak by ešte pred vyhlásením výberového konania mesto predstavilo filozofiu a ciele, ktoré chce s novým vedením v mestskom podniku dosiahnuť.

Obaja poslanci sa zhodli, že pred novými šéfmi mestských firiem stoja tak či tak veľké výzvy, ktoré nebude ľahké zvládnuť.