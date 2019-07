Rača plánuje na základných školách vybudovať 25 nových tried

Mestská časť považuje vytvorenie nových tried za akútny problém, ktorý je potrebné riešiť okamžite.

2. júl 2019 o 13:04 SITA

BRATISLAVA. Bratislavská mestská časť Rača plánuje v najbližších rokoch vybudovať 25 nových tried na základných školách.

Nedostatok miest pre račianske deti chce mestská časť vyriešiť rekonštrukciou základnej školy (ZŠ) na Plickovej ulici alebo prenájmom tried v Strednej odbornej škole (SOŠ) Na pántoch.

Informoval o tom na svojej facebookovej stránke starosta Rače Michal Drotován.

Akútny problém

V školskom roku 2020/21 potrebujú vytvoriť sedem tried, v roku 2021/22 osem tried, pre školský rok 2022/23 šesť tried a nasledujúci rok štyri triedy. Riešenie by nemalo byť iba čiastkové, ale dlhodobé a udržateľné, preto Rača navrhuje viaceré možnosti.

Mestská časť si chce prenajať 15 tried v SOŠ Na pántoch pre roky 2020/21 a 2021/22.

„Je to jediná škola v Rači, ktorá nám vie zabezpečiť po vzájomnej dohode a úpravách priestoru takýto veľký počet tried, ako aj kapacitu jedálne, telocvične a dokonca i plavárne. Samozrejme, súčasťou by bola úprava areálu, zlepšenie ihrísk, zavedenie školského autobusu, oprava chodníka a podobne. Veľmi sa teším, že pani riaditeľka Katreniaková (Mária Katreniaková, poznámka SITA)je tomu pozitívne naklonená,“ povedal Michal Drotován

Oprava a dobudonovanie

Druhá alternatíva je oprava a dobudovanie ZŠ Plickova a vybudovanie prístavby v ZŠ Tbiliská.

„V oboch prípadoch bude potrebné stavebné konanie a následná kompletná rekonštrukcia, resp. výstavba, čo nie je ani teoreticky možné stihnúť do septembra 2020, preto je alternatíva číslo jedna nevyhnutnosťou,“ zdôraznil Drotován.



Počet nových tried, ktoré treba v Rači vytvoriť, vypočítali z počtu detí, ktoré majú trvalé bydlisko v tejto mestskej časti. Ak ma dieťa trvalý pobyt v Rači, v zmysle zákona má mať možnosť chodiť do ZŠ a plniť si povinnú školskú dochádzku v Rači.

„Deti, ktoré boli prijaté do ZŠ napríklad pred piatimi rokmi a teraz idú do šiesteho ročníka, nemôžeme len tak vyhodiť zo školy. Okrem toho by to situáciu ani nevyriešilo. Ten potrebný počet tried je skutočne vysoký,“ uzatvoril Drotován.