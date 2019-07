Kúpalisko Mičurin ostalo zatvorené pre zlú kvalitu vody

Kúpalisko malo otvoriť v pondelok.

2. júl 2019 o 10:59 TASR

BRATISLAVA. Letné kúpalisko Ekoiuventa, známe aj ako Mičurin, na Búdkovej ulici v Bratislave malo v pondelok (1. 7.) spustiť svoju letnú prevádzku, zostalo však zatvorené.

Výsledky analýz vzoriek doposiaľ opakovane preukázali nevyhovujúcu kvalitu vody v biologickom ukazovateli producenty.

TASR to potvrdila Katarína Nosálová, hovorkyňa z bratislavského regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ).

Organizácia Iuventa - Slovenský inštitút mládeže, ktorá prevádzkuje kúpalisko, v pondelok na sociálnej sieti uviedla, že kúpalisko je z technických príčin zatvorené.

"Iuventa v spolupráci s renomovanými firmami momentálne vodu filtruje a čistí. Vzhľadom na to, že nám záleží na zdraví našich zákazníkov, ktorým chceme poskytnúť čo najlepšie a najkvalitnejšie služby, pristúpili sme k uvedenému opatreniu," uviedla Iuventa na sociálnej sieti.

Nosálová potvrdila, že prevádzkovateľ zariadenia požiadal bratislavský regionálny úrad verejného zdravotníctva o uvedenie letného kúpaliska počas kúpacej sezóny 2019 do prevádzky.

"Odborní pracovníci úradu vykonali obhliadku priestorov letného kúpaliska a odobrali vzorky bazénovej vody na laboratórnu analýzu. Výsledky analýz vzoriek doposiaľ opakovane preukázali nevyhovujúcu kvalitu bazénovej vody v biologickom ukazovateli producenty," poznamenala Nosálová.

Iuventa doplnila, že kúpalisko otvoria hneď po doručení kladného vyjadrenia bratislavského RÚVZ, týkajúceho sa kvality vody.

Kúpalisko s letnou prevádzkou by v prípade priaznivého počasia malo byť otvorené do 15. septembra každý deň v čase od 9.00 do 19.00 h.

V areáli sa nachádza bazén dlhý 20 a široký sedem metrov. Jeho hĺbka je 1,30 až 1,50 metra.

Prevádzkuje ho organizácia Iuventa, ktorá je priamo riadenou príspevkovou a rozpočtovou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kapacita kúpaliska je maximálne 150 ľudí.