Lichý: Autá vytlačili ľudí z ulíc mesta

Igor Lichý z ateliéru ARCHITEKTI ŠEBO LICHÝ hovorí o svojom vzťahu k mestu.

1. júl 2019 o 17:50 Ctibor Brezák

V rubrike Prešporské desatoro odpovedajú zaujímaví ľudia na rovnakých 10 otázok.

1. Niekto mesto vníma ako krásavicu na Dunaji, iný ako predmestie Viedne a niekto ako špinavú dieru s neochotnými ľuďmi. Čím je pre vás?

Do Bratislavy som sa presťahoval pred tridsiatimi rokmi a bola to láska na prvý pohľad. Prežil som tu svoje študentské roky, založil firmu a rodinu. Krásavica to síce ktovie aká veľká nie je, ale aj tak ju mám rád. Milujem ju v dobrom, aj v zlom.

2. Čo na dnešnom Prešporku zbožňujete?

Jej potenciál. Na rozdiel od iných miest, má Bratislava ešte neukončenú mestskú štruktúru, obrovské nevyužité územia, veľa urbanistických problémov, veľa výziev. A je tu čo zlepšovať a čo doháňať. A to je pre mňa ako architekta na nej fantastické.

3. A čo Vám naopak na ňom prekáža?

Jej „rozťahanosť“. Bratislava má nízku hustotu zástavby a veľa ľudí si myslí, že to je dobre, ale v skutočnosti to je pre mesto zlé. V meste s nízkou hustotou osídlenia dobre nefungujú alebo sú pridrahé veci ako opravy ciest, zimná údržba, infraštruktúra, verejná doprava...

Mesto dlhých vzdialeností je neefektívne.

Bratislava bude lepším mestom pre život, keď sa prestane rozrastať do šírky a začne sa inteligentne zahusťovať.

4. Asi každý má obľúbené miesta, kde si prevetrá hlavu a uvoľní sa. Kde je v Bratislave to vaše naj miesto?

Bratislava má veľmi rozmanité okolie. Lužné lesy okolo Dunaja, nekonečná rovina Žitného ostrova, borovicové lesy Záhoria, ale aj vinohrady a husté lesy v Malých Karpatoch. To je fantázia.

Osobne najviac relaxujem pri behu na Kolibe alebo popri Dunaji (hoci priznávam, že už som dlho nebol).

5. Ako vnímate parkovacia u politiku v meste? Koľko by ste bol ochotný platiť za parkovanie?

Parkovanie na verejnom priestranstve zadarmo nadobudlo obludné rozmery a vytlačilo ľudí z ulíc mesta. Svoj podiel viny majú aj komunálni politici. Nemali politickú odvahu povedať voličom pravdu: „Za parkovanie sa musí platiť“ a roky odsúvali tento problém.

6. Dávny Pressburg bol multikultúrny. Do vojny tu žili spolu Slováci, Nemci, Maďari, Česi či Židia. Je tu dnes podľa vás miesto pre migrantov a viete si v Bratislave predstaviť mešitu?

Multikultúrne mestá sú omnoho zaujímavejšie, ako monokultúrne. Migranti prinášajú do miest novú energiu a nové podnety, ale samozrejme môžu priniesť aj nové problémy. Hlavne, keď sa vytvoria enklávy, ktoré sa nevedia integrovať. Som presvedčený, že ľudia sa nedelia na kresťanov a moslimov, ale na dobrých a zlých. Takže s mešitou by som problém nemal.

7. V meste žijú ľudia z rôznych kútov sveta. Tí na domácich nadávajú a nevraživosť funguje aj opačne. V čom je podľa vás problém?

Ľudia sa prirodzene boja neznámeho, tomu sa nemožno čudovať. Čím viac budú jednotlivé komunity navzájom komunikovať, tým menej bude aj nevraživosti.

8. Potrebuje Bratislava metro?

Rozhodne. Električka to nezachráni. Bratislava je rozťahaná a električky sú pomalé. Z hľadiska dlhodobého rozvoja jednoznačne potrebujeme metro alebo rýchlodráhu. To že naň momentálne nemáme peniaze, to je už iná vec.

9. Ktorému zaniknutému miestu v Bratislave by ste radi prinavrátili život?

Ulici ako takej. Ulica bol po stáročia priestor, kde sa ľudia stretávali, korzovali, kde sa hrali deti, kde sa žilo. Dnes sa väčšina ulíc premenila na komunikácie pre autá, prípadne parkoviská. To sa musí zmeniť, autá musia ísť do úzadia aby ulica získala pôvodný význam. Taká Štefánikova s nádhernými budovami spája Hlavnú stanicu s centrom mesta, ale namiesto bulváru na nej máme štvorprúdovú cestu takmer bez života. To je pre ľudí obrovská škoda.

10. Ak by ste mali stotisíc eur na to, aby ste tu niečo zmenili, na čo by ste ich použili?

Objednal by som po celom meste bilboardy, ktoré by ľudom vysvetľovali, aké sú bilboardy pre mesto zlé a že ich treba všetky zrušiť.